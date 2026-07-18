28 milyar euro gözden çıkarıldı! 6 Avrupa ülkesi için denizin ortasına dev priz kuruluyor

Danimarka, Avrupa'nın enerji geleceğini kökten değiştirecek devasa bir yapay ada inşa etmeye hazırlanıyor. Kuzey Denizi'nin ortasına kurulacak üs, rüzgar enerjisini kıtaya bağlayan dev bir priz görevi görecek.

Avrupa genelinde yeşil dönüşüm adımları hız kazanırken Kuzey Denizi bu sürecin en stratejik noktası haline geldi. Danimarka hükümeti, deniz üstü rüzgar türbinlerini tek bir merkezde toplamak amacıyla devasa bir yapay ada kuracağını duyurdu. Kuzey Denizi Enerji Adası adı verilen proje, kıyıdan yaklaşık 80-100 kilometre açığa inşa edilecek.

Danimarka devlet kuruluşu Energinet tarafından yönetilecek olan projenin toplam maliyeti 28 milyar euro olarak hesaplanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre bu yatırım, ülke tarihinin en büyük altyapı projesi olarak kayıtlara geçti.

ALTI ÜLKEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Yapay ada, başlangıçta 3 gigavat kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Projenin ana hedefi ise 2040 yılına kadar bu gücü 10 gigavat seviyesine çıkarmak olarak belirlendi. Bu kapasite, Avrupa genelinde yaklaşık 10 milyon hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek bir gücü temsil ediyor.

Stratejik tesis sadece elektrik dağıtımıyla sınırlı kalmayacak. Merkezde enerji depolama alanları kurulacak ve gelecekte gemiler ile uçaklar için yeşil hidrojen üretimi yapılacak. Dev tesis; Almanya, Hollanda, Belçika ve Danimarka enerji bakanlıklarının ortak imzaladığı mutabakatla çok uluslu bir ağa dönüştü.

DEV PROJEDE ERTELEME KARARI

Avrupa Komisyonunun 2050 iklim nötr hedefinin parçası olan yatırım, teknik altyapı ortakları Elia ve Amprion gibi dev şirketleri bir araya getiriyor. Elektrik şebekesi bağlantısının Danimarka'daki Revsing tesisinde yapılacağı netleşti. Uzmanlar, türbinlerin kıyıdan uzaklaşması sayesinde daha istikrarlı rüzgar gücü elde edileceğini vurguluyor.

Büyük ortaklığa rağmen devasa yatırımda ciddi maliyet artışları ve teknik gecikmeler yaşanıyor. Daha önce 2033 yılında açılması planlanan yapay adanın faaliyet başlangıcı en erken 2036 yılına ertelendi. Yapay resiflerin deniz biyolojisine etkileri nedeniyle çevresel izin süreçleri de henüz tamamlanamadı.