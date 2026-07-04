Ülkeye sığmayan çöplerini atmak için yapay ada yaptılar

Toprak kıtlığı çeken Singapur, anakaranın 8 kilometre güneyinde kurduğu yapay atık adasıyla dünyada bir ilke imza attı. Çevre örgütlerinin ilk başta karşı çıktığı 350 hektarlık Semakau Düzenli Depolama Sahası, bugün sıkı önlemler sayesinde denize atık sızdırmıyor.

ANAKARADA YER KALMADI

Singapur, 734 kilometrekarelik son derece sınırlı bir yüz ölçümüne sahip olduğu için anakarada yeni çöp depolama alanları bulma şansını kaybetti. Atık bertarafının stratejik bir ulusal güvenlik sorununa dönüşmesi üzerine Singapur Ulusal Çevre Ajansı, çareyi deniz ortasında yapay bir ada kurmakta buldu. 1980'lerin sonunda duyurulan proje kapsamında, Pulau Semakau ve Pulau Sakeng adalarının arası 7 kilometrelik özel bir kıyı setiyle çevrildi.

KÜLLER ÖZEL GEMİLERLE TAŞINIYOR

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede kent atıkları önce yakma tesislerinde işleme alınıyor ve orijinal hacminde yaklaşık yüzde 90 oranında azalma sağlanıyor. Tesislerden çıkan küller ve yakılamayan atıklar, özel gemiler vasıtasıyla her gün adaya ulaştırılıyor.

Channel News Asia raporuna göre adaya her gün 2 bin tondan fazla kül ve yakılamayan atık taşınıyor. 63 milyon metreküp toplam depolama kapasitesi olan yapay adanın, 1 Nisan 1999 tarihinde 13,6 milyon metreküplük ilk aşaması faaliyete geçti. 2015 yılında ise 14,5 milyon metreküplük ikinci aşama sisteme eklendi.

OKYANUSA SIZMAMASI İÇİN BÜYÜK ÖNLEMLER ALINDI

İnşaat sürecinde mercan resifleri ve kıyı habitatlarının zarar görmemesi için olağanüstü güvenlik tedbirleri uygulandı. Singapur Canlanabilir Şehirler Merkezi, inşaat sırasında çökelti tutma ekranları ve mangrovların yeniden dikilmesi gibi önlemlerin alındığını aktarıyor.

Sızıntı sularının okyanusa karışmasını engellemek amacıyla set, geçirgen olmayan materyaller ve deniz kili tabakasıyla tamamen kaplandı. Singapur Ulusal Çevre Ajansı yetkilileri, burayı ağır atık altyapısı ile korunmuş doğal alanların bir arada var olabildiği benzersiz bir örnek olarak nitelendiriyor.

TESİSİN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN YENİ PLAN

Mevcut bertaraf hızıyla yapay adanın 2035 civarında maksimum operasyonel sınırına ulaşması bekleniyor. Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu, gelecekte altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere burada depolanan bazı küllerin geri kazanılabileceğini ifade ediyor. Bilim insanları, adada gömülü külleri yol yapımı gibi projelerde malzeme olarak yeniden değerlendirerek tesisin ömrünü uzatmanın yollarını arıyor.