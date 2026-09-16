Fransa'yı ayağa kaldıran Daltonlar operasyonu! 150 suikast silahı ele geçirildi, 8 Türk tutuklandı

Fransa'da Türkiye bağlantılı olduğu değerlendirilen “Daltonlar” suç örgütüyle ilişkili olduğu şüphesi bulunan bir silah kaçakçılığı ağına yönelik soruşturma genişletiliyor. Fransız makamlarının günlerdir takip ettiği operasyonlarda 150 ateşli silah ele geçirilirken, soruşturma kapsamında en az 8 Türk vatandaşı tutuklandı. Yetkililer, silah trafiğinin Fransa sınırlarını aşarak İspanya, İtalya ve Belçika'ya kadar uzanmış olabileceğini araştırıyor.

Soruşturmanın son ayağında Fransa'nın farklı noktalarında operasyon düzenlendi. AFP'nin dosyaya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, geçen perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilen operasyonlarda Daltonlar'a üye olduklarından şüphelenilen 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonlardan birinde Ain bölgesinde seyir halindeki bir minibüste yaklaşık 150 tabanca bulundu.

150 TABANCA HANOVER'DAN PARİS'E GİDİYORDU

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri silahların izlediği güzergah oldu.

Le Parisien'in aktardığına göre 150 tabanca, şüphelilerin Almanya'nın Hannover kentinden Paris bölgesine dönüşü sırasında ele geçirildi. Fransız Organize Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi'nin (OCLCO) yaklaşık bir yıldır söz konusu yapılanmayı izlediği belirtildi. Operasyon kapsamında Garges-lès-Gonesse, Sainte-Geneviève-des-Bois çevresi ve Marsilya'da da gözaltılar gerçekleştirildi.

Fransız soruşturmacıların üzerinde durduğu iddiaya göre ağ, en az 2025'ten bu yana Glock marka tabancaların kopyalarını Fransa'ya sokuyor ve bunları organize suç çevrelerine satıyordu. Söz konusu silahların tanesinin 1.300 ila 2.800 euro arasında fiyatlarla piyasaya sürüldüğü iddia edildi.

DOSYANIN İLK İZİ 24 AĞUSTOS'TA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın aslında haftalar önce başladığı ortaya çıktı.

Fransız makamlarının dosyada bilinen ilk Türk şüpheliyi 24 Ağustos'ta Paris'te yakaladığı bildirildi. Le Parisien'e göre şüphelinin yanında yaklaşık 30 adet Glock taklidi tabanca bulundu. Şüpheli 28 Ağustos'ta tutuklandı.

Bu kişinin yakalanmasının ardından soruşturmayı yürüten ekiplerin silahların kaynağı, sevkiyat güzergahları ve olası alıcıları üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Son operasyonlarla birlikte dosyada tutuklanan Türk vatandaşı sayısının en az 8'e yükseldiği bildirildi.

Pazartesi günü Paris'te hakim karşısına çıkarılan 19-37 yaşlarındaki 7 Türk vatandaşı hakkında silah kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgütlenme suçlamaları kapsamında adli soruşturma açıldı ve tamamı tutuklandı.

AVRUPA'YA YAYILAN BİR AĞ MI?

Fransız soruşturmacılar artık yalnızca Fransa-Almanya hattına odaklanmıyor.

AFP'nin dosyaya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre silah trafiğinin İspanya, İtalya ve Belçika'ya kadar uzanmış olabileceği ihtimali araştırılıyor. Böylece soruşturmanın, tek bir kaçakçılık rotasından ziyade Avrupa'nın farklı ülkelerini kapsayan daha geniş bir ağla bağlantılı olup olmadığı inceleniyor.

Dosyada daha da dikkat çekici bir başka iddia yer aldı. Soruşturma kaynakları, ele geçirilen silahların Marsilya merkezli DZ Mafia gibi uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı yapılanmalara ulaştırılmış olabileceğini öne sürdü. Bazı silahların Marsilya'da gerçekleştirilen bir suikast girişiminde kullanılmış olabileceği de araştırılıyor.

Bunun yanı sıra Fransız makamlarının, silahların PKK ile bağlantılı kişilere ulaşıp ulaşmadığı yönündeki iddiaları da soruşturduğu bildirildi.

“DALTONLAR'A ÜYE DEĞİL” SAVUNMASI

Tutuklanan şüphelilerden birinin avukatı Mikaël Benillouche ise müvekkilinin Daltonlar suç örgütünün parçası olduğu iddiasını reddetti.

Benillouche'un AFP'ye aktardığı savunmaya göre Garges-lès-Gonesse'de yaşayan müvekkili, başlangıçta çevresindeki bazı kişilere yardım etmek amacıyla silahları saklamaya başladı. Ancak daha sonra bu işten çekilmek istediğinde dövüldüğünü ve silah satmaya zorlandığını söyledi. Avukat, müvekkilinin gözaltı sırasında olayın ciddiyetinin farkına vardığını belirtti.

Dosyadaki ilk Türk şüphelinin avukatı Louis-Joseph Ricard ise AFP'ye müvekkilinin sorgulama sırasında “sessiz kaldığını” söyledi.