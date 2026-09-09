Baybaşinler'e saldırının altından Daltonlar çıktı! Zırhlı araçlarla mahkemeye getirildiler

Almanya’da uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin’in yeğeni Çağdaş Baybaşin’in 7 kurşunla ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah’tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, saldırının arkasında Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı oldukları öne sürülen isimlerin bulunduğu iddia edilirken, olayın uyuşturucu ticareti nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın ardından gerçekleştiği belirtildi.

İddiaya göre Baybaşin grubuyla Hameln kentinde kafe işleten Engin D. arasında uzun süredir uyuşturucu satışı konusunda anlaşmazlık yaşanıyordu. Saldırıdan saatler önce Çağdaş Baybaşin ile Hüseyin Baybaşin, Hannover yakınlarındaki Langenhagen'de karşı tarafla bir araya geldi. Görüşme sırasında tarafların silah çektiği, ancak silahların ateş almadığı öne sürüldü. Toplantı, karşılıklı tehditlerin ardından sona erdi.

DALTONLAR BAYBAŞİN AİLESİNİ TAKİP ETTİ

Baybaşin ailesinin Hollanda’da ömür boyu hapis cezasını çeken ve kamuoyunda “Avrupa’nın Escobar’ı” olarak tanınan Hüseyin Baybaşin’in serbest bırakılması talebiyle Hollanda Başkonsolosluğu önünde düzenlenen protestoya katılmak üzere bölgeden ayrılmasıyla olayların seyri değişti.

İddiaya göre Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen Cihan K., Mazloum M. ve Elvan Alperen Ç., Engin D.’ye ait otomobille Baybaşin ailesini takip etti. Protestonun sona ermesinin ardından Çağdaş Baybaşin ile Abdullah Baybaşin taksiye binerek bölgeden ayrıldı.

TOPLANTIDAN SAATLER SONRA KANLI PUSU

Saldırganların takibi ise Düsseldorf’a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kaiserstrabe’de kanlı saldırıyla sonuçlandı. İddiaya göre saldırganlar taksinin önünü araçlarıyla keserek otomobili durdurdu ve ateş açtı. Tabancadan çıkan 10 merminin 7’si taksinin ön koltuğunda oturan Çağdaş Baybaşin’e isabet etti. Hüseyin Baybaşin ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Saldırganlar olayın ardından geldikleri araçla bölgeden kaçarken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Çağdaş Baybaşin hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Saldırıyı öğrenen amcası Hüseyin Baybaşin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla intikam yemini etti.

HIZ KAMERASI SALDIRGANLARI ELE VERDİ

Polisin saldırının ardından başlattığı soruşturmada önemli bir ayrıntıya ulaşıldı. Saldırganların kullandığı lüks otomobilin Kö-Bogen tünelindeki hız kamerasına yakalandığı tespit edildi. Kamera tarafından kaydedilen görüntülerdeki kişilerin yüzleri, yüz tanıma sistemi aracılığıyla eşleştirildi.

Soruşturma kapsamında aracın sahibi olan ve 23 suç kaydı bulunduğu belirtilen Engin D. ile araçta bulunan Cihan K. ve Mazloum M. gözaltına alındı. Elvan Alperen Ç.'nin ise izine ulaşılamadı.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen Cihan K., Engin D. ve Mazloum M. geçtiğimiz pazartesi günü Düsseldorf’taki Yüksek Bölge Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle sanıkların mahkemeye getirilişi de dikkat çekti.

Başlangıçta üç sanığın mahkemeye helikopterle götürülmesi planlandı. Ancak helikopterin insansız hava aracıyla hedef alınabileceği değerlendirilince bu plandan vazgeçildi. Sanıklar, ağır silahlı polis ekiplerinin koruması altında zırhlı limuzinlerle mahkemeye götürüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Sanıklardan Mazloum M., saldırının gerçekleştiği gün Hameln’deki evinde bulunduğunu savundu. Hız kamerası görüntülerinde yer alan kişinin kendisine benzemediğini ileri süren Mazloum M., suçlamaları kabul etmedi.

Cihan K.’nin avukatı Aykan Akyıldız ise müvekkilinin olay yerinde bulunduğunu kabul etti ancak ateş eden kişinin Cihan K. olmadığını savundu. Aracın sahibi Engin D. de otomobilinin çalındığını ve saldırıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Düsseldorf’taki mahkeme duruşmayı 14 Eylül’e erteledi. Saldırıda yer aldığı öne sürülen ve henüz yakalanamayan Elvan Alperen Ç. hakkında ise dünya genelinde yakalama kararı çıkarıldı.