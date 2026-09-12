Fransa’da tren kazasında sabotaj şüphesi!

Fransa'nın Seine-Maritime bölgesinde cuma akşamı meydana gelen tren kazasının ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rouen'dan Caen'e giden bölgesel TER treninin Cléon yakınlarında raydan çıkmasıyla sonuçlanan kazanın ardından ekipler, olayın teknik bir arızadan mı yoksa dışarıdan yapılan bir müdahaleden mi kaynaklandığını araştırmaya başladı.

YARALI SAYISI 44'E YÜKSELDİ

Kaza, 11 Eylül Cuma günü saat 19.45 sıralarında, trenin Tourville ile Elbeuf-Saint-Aubin arasındaki hatta ilerlediği sırada meydana geldi. Yaklaşık 186 yolcunun bulunduğu trenin bir bölümünün raylardan çıkması üzerine bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonu başlatıldı. İlk açıklamalarda yaklaşık 20 kişinin yaralandığı bildirilirken, soruşturma ilerledikçe bilanço 44 yaralıya yükseldi.

Yaralılardan 18 yaşındaki bir kadın yolcunun durumunun ağır olduğu ve "acil mutlak" kategorisinde değerlendirildiği bildirildi. Genç kadın, helikopterle Rouen'daki hastaneye sevk edildi. Diğer 43 kişinin ise daha hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındığı açıklandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık görevlisi ve güvenlik gücü sevk edildi. Fransız makamlarına göre ilk aşamada yaklaşık 140 itfaiyeci bölgede görev yaptı.

SORUŞTURMANIN YÖNÜ DEĞİŞTİ

Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın en dikkat çekici boyutu ise olay yerindeki incelemelerde ortaya çıktı. Franceinfo'nun adli kaynaklara dayandırdığı haberine göre soruşturmacılar, trenin kasıtlı bir eylem sonucunda raydan çıkarılmış olabileceği ihtimalini araştırıyor.

İlk incelemelerde raylardan biri olay yerinde bulundu. Polis kaynakları, bu parçanın demir yolundan sökülmüş ve daha sonra trenin güzergahındaki rayların üzerine yerleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

TREN BİR NESNEYE ÇARPTI

Trenin seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir cisme çarptığı da soruşturmanın üzerinde durduğu ayrıntılar arasında yer alıyor. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre polis kaynakları da trenin tanımlanamayan bir nesneye çarptığını bildirdi. Ancak söz konusu cismin ne olduğu ve ray parçasıyla bağlantısının bulunup bulunmadığı henüz kesinleşmedi.

MAKİNİSTİN TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında trenin makinistine de alkol ve uyuşturucu testi uygulandı. Yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı açıklandı. Böylece makinistin alkollü veya uyuşturucu etkisi altında olduğu yönündeki ihtimal soruşturmanın mevcut bulguları tarafından desteklenmedi.

Rouen Savcısı Sébastien Gallois, soruşturmayı Rouen Adli Polisi'nin devraldığını açıkladı. Savcı yardımcısı Marie-Valérie Albert ise soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüleceğini belirterek, "Soruşturma uzun sürecek" dedi.

SEFERLER DURDURULDU

Kazanın ardından demir yolu hattında güvenlik kontrolleri ve kurtarma çalışmaları nedeniyle ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı. Rouen ile Elbeuf arasındaki tren trafiği iki yönde durduruldu. SNCF ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, hattın yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

İlk müdahalenin ardından yetkililer, bölgedeki vatandaşlardan ve yolculardan kaza alanından uzak durmalarını istedi. Seine-Maritime Valiliği de olayın ardından çok sayıda mağdurun bulunduğu durumlar için uygulanan ORSEC acil durum planını devreye soktu.

Kazanın kesin nedeni ise yapılacak teknik ve adli incelemelerin ardından netleşecek. Özellikle ray parçasının demir yoluna nasıl geldiği, trenin çarptığı cismin ne olduğu ve bu iki unsur arasında bağlantı bulunup bulunmadığı soruşturmanın kritik başlıkları arasında yer alıyor.