Suudi Arabistan-Kuveyt yüksek hızlı tren projesinde kritik adım! Güzergâh onaylandı

Bölgesel ulaşım ağını güçlendirmeyi hedefleyen 500 kilometrelik Suudi Arabistan- Kuveyt yüksek hızlı demiryolu projesinde önemli bir eşik aşıldı. Kuveyt Belediye Meclisi, projenin kendi sınırları içinden geçecek güzergah koridorunu resmen onayladı.



Kuveyt Kamu İşleri Bakanlığı’nın talebiyle onaylanan ve bu yıl içinde yapım çalışmalarına başlanması planlanan hat Suudi Arabistan sınırından başlayarak, Kuveyt’teki Şedadiye bölgesine kadar yaklaşık 85 kilometre uzanacak. Fizibilite çalışmalarına göre hattın 2030 yılına kadar hizmete girmesi planlanıyor.



SAATTE 300 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR

Başkent Riyad ile Kuveyt’i birbirine bağlayacak olan modern trenler saatte 300 kilometre hıza ulaşabilecek. Günde üç sefer yapması öngörülen hat sayesinde iki güzergah arasındaki seyahat süresi de iki saatin altına inecek.

15 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM



Projenin öne çıkan en önemli özelliği Suudi Arabistan, Katar, Bayern, BAE, Umman ve Kuveyt’i birbirine bağlayan 2.200 kilometrelik geniş bir Körfez Demiryolu Ağı’nın parçası olması. Yaklaşık olarak 15 milyar dolar harcanan bu devasa ağın hizmete girmesiyle birlikte Kuveyt’ten Umman’a kadar kesintisiz olarak yolcu ve yük taşımacılığı yapılabilecek.