Fransa'da tartışmalı düzenleme Meclis'ten geçti! Ötanazi yasasına yeşil ışık

Fransa Ulusal Meclisi, kamuoyunda uzun süredir tartışılan "ötanazi" (yardımlı ölüm) yasa tasarısını yoğun görüşmelerin ardından kabul etti. Yapılan oylamada tasarı 241'e karşı 291 oyla kabul edilirken, düzenleme iyileşme şansı bulunmayan yetişkin hastalara belirli koşullar altında yaşamlarını sonlandırabilecek ilaçlara erişim hakkı tanıyor.

Yeni düzenlemeye göre yardımlı ölüm uygulamasından yararlanabilmek için kişinin ileri evrede veya son aşamada ölümcül bir hastalıkla mücadele ediyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra hastanın kararını herhangi bir baskı altında kalmadan, özgür iradesiyle ve bilinçli şekilde verebildiğinin tespit edilmesi şart koşuluyor.

HASTA İLACI KENDİ UYGULAYACAK

Yasa, ölümcül ilacın öncelikle hastanın kendisi tarafından uygulanmasını öngörüyor. Ancak kişinin fiziksel yetersizliği nedeniyle bunu gerçekleştirememesi halinde ilaç sağlık personeli tarafından verilebilecek. Başvurunun kabul edilmesi için ise birden fazla doktorun dosyayı inceleyerek ortak onay vermesi gerekiyor. Doktor onayının ardından hastaya kararını yeniden değerlendirebilmesi amacıyla iki günlük zorunlu bekleme süresi tanınıyor.

DESTEK DE VAR TEPKİ DE

Kamuoyu araştırmaları Fransız toplumunun büyük bölümünün düzenlemeyi desteklediğini ortaya koyarken, doktorların bir kısmı, muhafazakâr siyasetçiler ve Katolik Kilisesi yasaya karşı çıktı. Fransa'nın eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, devletin en kırılgan bireyleri korumakla yükümlü olduğunu belirterek, hiçbir koşulda insanların ölüme yönlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Tasarıyı destekleyenler ise yaşamının son dönemindeki, tedavi umudu kalmayan hastalara kendi gelecekleri hakkında karar verme hakkı tanınmasının bireysel özgürlük açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

SON İNCELEME ANAYASA KONSEYİ'NDE

Muhafazakâr çoğunluğun bulunduğu Senato daha önce tasarıyı reddetmişti. Ancak Fransa'nın yasama sisteminde son karar mercii Ulusal Meclis olduğu için düzenleme parlamentodan geçmiş oldu. Yasa yürürlüğe girmeden önce Anayasa Konseyi tarafından anayasaya uygunluk denetimine tabi tutulacak. Konseyin düzenlemede anayasaya aykırılık tespit etmesi halinde gerekli değişiklikler yapılarak süreç tamamlanacak.