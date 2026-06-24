Tartışmalı yasa ilk kez devrede! 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı

Hollanda’da sağlık sistemini ve etik tartışmaları yeniden gündeme taşıyan dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ülkede, 12 yaşın altındaki bir çocukta ilk kez ötanazi uygulandığı resmi makamlarca doğrulandı.

Sağlık Bakanı Sophie Hermans’ın parlamentoya gönderdiği bilgilendirme mektubuna göre, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden çocuk, geçtiğimiz yılın son dönemlerinde yürürlüğe giren yeni yasal çerçeve kapsamında yaşamına son verilmesi sürecine dahil edildi. Yetkililer, çocuğun kimliğine zarar vermemek amacıyla yaş, cinsiyet ve hastalık bilgilerini paylaşmadı.

SAVCILIK SORUŞTURMAYA ALDI

Olayın ardından süreç, ülkede bu tür başvuruları değerlendirmek üzere görev yapan özel inceleme komitesine taşındı. Komite, hem tıbbi kayıtları hem de uygulamayı gerçekleştiren doktorun beyanlarını ayrıntılı şekilde inceledi.

Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından dosyanın savcılığa iletildiği bildirildi. Savcılığın, uygulamanın Hollanda yasalarına ve belirlenen tıbbi etik kurallara uygun olup olmadığına ilişkin nihai kararı vermesi bekleniyor. Soruşturma sonucunun kamuoyu ile paylaşılacağı da açıklandı.

YASA İZİN VERİYOR

Hollanda’da 2024 yılında yürürlüğe giren düzenleme, daha önce yalnızca belirli yaş grupları için geçerli olan ötanazi uygulamasını genişleterek 1 ila 12 yaş arasındaki çocukları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlemişti. Buna göre, tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ve dayanılmaz acı çeken çocuklarda, istisnai koşullar altında ötanaziye izin verilebiliyor.

Yasal çerçeveye göre karar sürecinde birden fazla şartın aynı anda sağlanması gerekiyor. Doktorların, çocuğun tıbben iyileşme ihtimalinin bulunmadığını, acısının dayanılmaz düzeyde olduğunu ve alternatif bir tedavi seçeneğinin kalmadığını raporlaması şart koşuluyor. Ayrıca ebeveyn onayı da sürecin zorunlu unsurları arasında yer alıyor.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Ancak yeni düzenleme ülke içinde ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Hristiyan kökenli bazı siyasi partiler düzenlemeye sert şekilde karşı çıkarken, bazı sağlık uzmanları ise nihai kararın savcılık sürecine devredilmesinin doktorlar üzerinde baskı oluşturabileceği ve çekinceleri artırabileceği uyarısında bulundu.

Hollanda, 2002 yılında ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülkelerden biri olarak biliniyor. Komşu Belçika ise 2014 yılında düzenlemeyi genişleterek belirli koşullar altında çocuk hastaları da kapsayan uygulamayı hayata geçirmişti.

Öte yandan Hollanda Bölgesel Ötanazi Değerlendirme Komiteleri’nin verilerine göre ülkede 2025 yılı boyunca 10 binden fazla ötanazi vakası kayıtlara geçti. Bu rakam, toplam ölümlerin yaklaşık yüzde 6’sına karşılık geliyor.