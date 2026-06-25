Fransa yanıyor! Hastane odasındaki kavurucu sıcaklık can aldı

Fransa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı artırırken dikkat çeken bir ölüm vakasını da gündeme taşıdı. Fransa Acil Yardım Servisi Başkanvekili Jean-François Cibien, bir hastanın hastane odasındaki yüksek sıcaklık nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıktığı günlerde yapılan açıklamada, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için analizlerin sürdüğü belirtildi. Ancak Cibien, ilk bulguların hastanın bulunduğu odadaki aşırı sıcaklığın ölümde etkili olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

ÜLKEDE İLK KEZ YAŞANDI

Jean-François Cibien, bunun Fransa'da ilk kez bir hastanın doğrudan hastane odasındaki aşırı sıcaklık koşullarıyla ilişkilendirilen bir ölüm vakası olarak kayıtlara geçebileceğini ifade etti. Cibien ayrıca birçok sağlık kuruluşunda yeterli iklimlendirme sisteminin bulunmamasını eleştirerek, özellikle hasta odalarındaki klima eksikliğinin ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı.

Fransa salı günü tarihindeki en sıcak günlerden birini yaşarken, sıcak hava dalgasının etkileri sağlık hizmetlerine de yansıdı. Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre son günlerde hipertermi (vücut sıcaklığının tehlikeli seviyelere yükselmesi) ve dehidratasyon (susuz kalma) vakalarına bağlı acil yardım taleplerinde belirgin artış kaydedildi.

AŞIRI SICAKLAR DEVAM EDECEK

Yerel basında yer alan bilgilere göre ülkedeki hastanelerin yaklaşık yüzde 75'inde klima sistemi bulunuyor. Ancak bu sistemlerin çoğunlukla ortak alanlarda yer aldığı, hasta bakım odalarında ise klimaların çok daha sınırlı kullanıldığı belirtildi.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan kişiler için aşırı sıcakların ciddi risk oluşturduğunu belirterek sağlık kuruluşlarında sıcaklık kontrolüne yönelik önlemlerin artırılması çağrısında bulundu. Fransa'da devam eden sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları bol sıvı tüketmeleri ve zorunlu olmadıkça günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.