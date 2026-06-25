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Halk TV Dünya 'Aşırı sıcakla mücadele' etkinliği aşırı sıcak yüzünden iptal edildi

'Aşırı sıcakla mücadele' etkinliği aşırı sıcak yüzünden iptal edildi

Londra’da düzenlenmesi planlanan “Aşırı Sıcaklıkla Mücadele” etkinliği, etkisini artıran sıcak hava dalgası ve kırmızı kodlu uyarı nedeniyle iptal edildi.

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'Aşırı sıcakla mücadele' etkinliği aşırı sıcak yüzünden iptal edildi

Londra'da düzenlenmesi planlanan “Aşırı Sıcaklık: Dünya Genelinde Yönetişimi Geliştirme ve Eylemi Güçlendirme” adlı etkinlik, ülkede etkisini hissettiren aşırı sıcaklar yüzünden iptal oldu.

Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE) tarafından yapılan açıklamada, Londra İklim Eylemi Haftası çerçevesinde okulun Shaw Kütüphanesi’nde dün gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin, İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından yapılan kırmızı kodlu aşırı sıcaklık uyarısının ardından iptal edildiği duyuruldu.

Etkinlikte, küresel ölçekte aşırı sıcaklıkların yönetiminin iyileştirilmesinin kritik önemi ele alınacak, bu alandaki temel zorluklar ve fırsatlar ise uzmanlar tarafından değerlendirilecekti.

'Aşırı sıcakla mücadele' etkinliği aşırı sıcak yüzünden iptal edildi - Resim : 1

LONDRA'DA SICAKLAR 3 GÜNDE ŞİDDETİNİ ARTIRDI

İngiltere’de pazar gününden bu yana etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, son üç gün içinde şiddetini artırdı.

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Artan sıcaklıklar nedeniyle salı gününden itibaren birçok metro ve tren seferinde iptaller ve geniş çaplı aksamalar yaşanırken, yetkililer zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Met Office’ten yapılan açıklamada, sıcaklıkların İngiltere’nin birçok bölgesinde çarşamba günü 37 dereceye, perşembe ve cuma günleri ise 38 dereceye kadar yükselebileceği uyarısı yapılmıştı.

Açıklamada, sıcaklıkların bu değerleri aşma ihtimalinin de bulunduğu belirtilerek, aşırı sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olunması istendi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Londra Sıcaklık
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