Felaket sonrası dünya seferber oldu, Nepal yardım tekliflerini reddetti!

Nepal’de yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yerleşim yerinin ağır hasar gördüğü sel felaketinin ardından hükümet, yabancı ülkelerin arama-kurtarma ekiplerini ülkeye gönderme tekliflerini kabul etmedi. Çin sınırındaki Rasuwa bölgesi başta olmak üzere birçok noktayı etkileyen afette can kaybının 500’e yaklaştığı, yüzlerce yabancı uyruklu kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lok Bahadur Chhetri, farklı ülkelerden gelen yardım tekliflerini memnuniyetle karşıladıklarını ancak mevcut aşamada yabancı ekiplerin desteğine ihtiyaç duymadıklarını açıkladı. Chhetri, Nepal güvenlik güçlerinin arama-kurtarma çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürebilecek kapasitede olduğunu belirterek, “Şimdilik böyle bir yardıma ihtiyacımız yok” dedi.

ASYA ÜLKELERİNDEN YARDIM TEKLİFİ

Hindistan, Çin, ABD, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Sri Lanka ve Bangladeş, kendi arama-kurtarma ekiplerinin felaket bölgelerinde çalışmasına izin verilmesi için Nepal yönetimine başvurdu. Ancak Katmandu yönetimi, operasyonların ülkenin güvenlik güçleri tarafından yürütülmesi konusunda ısrarcı oldu.

KARARI ÇİN Mİ ALDI?

Kararın arkasında ise Rasuwa’nın konumu nedeniyle farklı bir iddia ortaya atıldı. Nepal’in Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi eski Büyükelçisi Dinesh Bhattarai, hükümetin yabancı ekipleri kabul etmeme tutumunun bölgenin Çin sınırındaki stratejik konumuyla bağlantılı olabileceğini savundu. Rasuwa, Çin’in hassasiyet gösterdiği Tibet bölgesine komşu bulunuyor.

NEPAL İDDİALARI REDDETTİ

Bhattarai’nin açıklamaları, felaketin ardından alınan kararın yalnızca operasyonel gerekçelerle sınırlı olmadığı yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi. Ancak Nepal Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Sözcü Chhetri, yabancı arama-kurtarma ekiplerinin kabul edilmemesinin Çin’in hassasiyetleriyle herhangi bir ilgisi olmadığını belirterek, kararın tamamen Nepal’in kendi imkanlarıyla yürüttüğü kurtarma çalışmalarına dayandığını savundu.

Felaketin en ağır etkilediği bölgelerden biri olan Rasuwa’da bazı yerleşimlerin büyük ölçüde yıkıldığı, ulaşım bağlantılarının kesildiği ve çok sayıda kişinin akıbetinin henüz belirlenemediği aktarılıyor. Buna rağmen Nepal yönetimi, uluslararası ekiplerin müdahalesine şu aşamada gerek olmadığı görüşünü koruyor.