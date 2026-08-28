Son Dakika | Nepal'de felaketlerin ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de baraj patladı

Himalayalar'daki felaketin ardından bölge bu kez de taşan bir set gölünün oluşturduğu tehditle karşı karşıya. Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa ilçesinde, buzul çökmesi sırasında vadilere sürüklenen kaya, buz, çamur ve molozların akarsuyun önünü kapatmasıyla oluşan göl taşmaya başladı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI ASKIYA ALINDI

Reuters'ın aktardığına göre gölde biriken su miktarı cuma günü 2,5 milyon metreküpü aştı ve göl taşmaya başladı. Nepal makamları, su seviyesinin yükseldiğine ilişkin uyarıların ardından bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarını yaklaşık 90 dakika süreyle askıya aldı. Çin tarafında ise olası bir göl patlaması, heyelan ve çığ tehlikesi nedeniyle tüm arama-kurtarma personeli ile araçların güvenli bölgelere çekilmesi talimatı verildi.

Bölgedeki asıl endişe, molozların oluşturduğu doğal setin daha fazla suya dayanamayarak aniden parçalanması. Böyle bir durumda gölde biriken milyonlarca metreküp suyun aşağı kesimlere doğru sürüklenmesi ve iki gün önce selin vurduğu yerleşimlerde ikinci bir felakete yol açması bekleniyor.

ÇİN'DEN BÖLGEYE ARAŞTIRMA EKİBİ GÖNDERİLDİ

Çin tarafından bölgeye gönderilen sekiz kişilik mühendislik ekibi, gölü havadan inceleyerek üç boyutlu modeller hazırladı. İlk ölçümlerde gölün yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 40 ila 50 metre derinliğinde olduğu, su hacminin ise bir gün içinde 1,5-2 milyon metreküpten 2,5 milyon metreküpe çıktığı belirlendi.

Mühendisler, tehlikeyi azaltmak için moloz setin daha alçak bir bölümünde kontrollü bir tahliye kanalı açılmasını değerlendiriyor. Ancak bölgedeki sarp arazi, yeni çökmeler ve ulaşım yollarının büyük ölçüde tahrip olması çalışmaları güçleştiriyor.

Tehlikeyi artıran bir diğer unsur ise yağışlar. Çin'in Gyirong sınır kapısı çevresinde etkili olan yağışların yukarı havzadaki toprağı ve kayaları gevşettiği bildirildi.

YENİ UYARILAR

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, önceki değerlendirmesinde önümüzdeki birkaç gün içinde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun daha göle ulaşabileceği uyarısında bulundu. Bu miktar yaklaşık 1.200 olimpik yüzme havuzunun hacmine denk geliyor. En yüksek su girişinin 1 Eylül civarında gerçekleşmesinin beklendiği ve bunun setin aşılması riskini artırdığı belirtildi.

Yeni tehlike, 26 Ağustos'ta başlayan felaketin yaralarını sarmaya çalışan ekiplerin çalışmalarını da sekteye uğrattı.

Buzul ve kaya kütlesinin çökmesiyle başlayan olayda devasa miktarda su, kaya, buz ve çamur nehir yataklarına aktı. Taşkınlar Nepal'de köyleri, yolları, köprüleri ve enerji tesislerini sürüklerken, Nepal ile Tibet'i birbirine bağlayan önemli ulaşım güzergâhlarında da ağır hasar meydana geldi. Bazı bölgelerde yaklaşık 40 kilometrelik yolun ve çok sayıda köprünün kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Nepal'de açıklanan son bilgilere göre can kaybı 469'a yükseldi. Nepal ve Tibet'te toplamda yaklaşık 1.000 kişi ise hâlâ kayıp. Kayıplar arasında en az 540 yabancı uyruklu bulunuyor. Çin'in Tibet'teki Gyirong ilçesinde 558 kişinin kayıp olduğu, bunların 260'ının yabancı olduğu açıklanmıştı.

Nepal ordusu ve polis ekipleri daha önce helikopterlerle ulaşılamayan bölgelere yardım malzemesi ulaştırıyor, mahsur kalanları tahliye ediyor ve arama çalışmalarında eğitimli köpeklerden yararlanıyordu. Ancak taşan göl nedeniyle operasyonların durdurulması, felaketin merkezindeki bölgelere ulaşımı daha da zorlaştırdı.

ÇİN BAŞBAKANI BÖLGEYE GİTTİ

Çin tarafında da kurtarma ekipleri güvenli alanlarda beklemeye alınırken, yetkililer gölün durumunu sürekli izliyor. Çin Başbakanı Li Qiang'ın felaket bölgesini ziyaret etmesi, Pekin yönetiminin olayı en üst düzeyde ele aldığını gösterdi.

Yetkililer şimdi bir yandan enkaz altında kalanlara ulaşmaya, diğer yandan ise yeni bir sel dalgasının önüne geçmeye çalışıyor. Himalayalar'da ilk felaketin ardından oluşan devasa su birikintisi, bölgeyi bu kez de “ikinci dalga” sel tehdidiyle karşı karşıya bırakmış durumda.