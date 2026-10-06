Eylemler kontrolden çıktı, gözaltılar var: Liseler hafta sonuna kadar tatil edildi!

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı ve şiddet olaylarına sahne olan gösteriler nedeniyle radikal bir karar alındı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülke geneline yayılan eylemler sebebiyle liselerde eğitime hafta sonuna kadar ara verildiğini açıkladı.

BAŞBAKAN KONUŞTU: BİR LİSEYİ YAKMAK BİNAYI İYİLEŞTİRMİYOR

Ulusal Mecliste hükümete soru faslında konuşan Başbakan Lecornu, günlerdir süren eylemlere ilişkin soruları yanıtladı. Öğrencilerin demokratik haklarını kullandıklarını belirten Lecornu, şiddete kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı. Bazı şehirlerde okulların ateşe verildiğini hatırlatan Başbakan, "Bir liseyi yakmak o lise binasının durumunu iyileştirmiyor" ifadelerini kullandı. Lecornu ayrıca bir öğretmenin darbedilmesine tepki göstererek, "Bir öğretmeni linç etmek öğretmen sayısını artırmıyor" dedi.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 5 BİNE YAKIN GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ise hükümetin tutumunu sert bir dille eleştirdi. Baskı yerine gençlerin taleplerine yanıt verilmesi gerektiğini savunan Panot, eylemler kapsamında 5 bine yakın gencin gözaltına alındığını açıkladı. Panot, siyasi taleplere polisle değil siyasi yollarla cevap verilmesi gerektiğini vurguladı.

BİNLERCE KİŞİYE YASAL İŞLEM, YAKLAŞIK 1000 YARALI

Ülkeyi sarsan protestoların bilançosu netleşmeye başladı. Eylemler kapsamında 6 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapılırken; 715'i güvenlik görevlisi, 215'i öğrenci olmak üzere yaklaşık 1000 kişinin yaralandığı bildirildi. Fransa'da öğrencilerin 17 Eylül'de başlattığı eylemler, farklı şehirlere yayılarak büyümeye devam ediyor. (AA)