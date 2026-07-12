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Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Yaklaşık 18 yıl Katar Emiri görevini yürüten Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

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Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin bugün sabah saatlerinde 74 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Hamed'ın uzun süredir tedavi gördüğü aktarılırken, merhuma Allah'tan rahmet dilendi.

Katar Emiri olarak 1995-2013 döneminde görevde olan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye bırakmıştı.

Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani hayatını kaybetti - Resim : 1

18 YIL KATAR EMİRİ GÖREVİNİ YÜRÜTTÜ

Ocak 1952'de Doha'da dünyaya gelen Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, yaklaşık 18 yıl Katar Emiri görevini yürüttü.

İlk öğrenimini Katar'da tamamladıktan sonra Birleşik Krallık'taki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim aldı. 1971'de mezun olmasının ardından Şeyh Hamed, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne girdi ve ilerleyen senelerde üst düzey askeri görevlerde yer aldı.

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1977 yılında Veliaht Prens ve Savunma Bakanı olan Şeyh Hamed, 1989'da Planlama Yüksek Konseyi'nin başkanlığına getirildi.

27 Haziran 1995'te emirlik görevini aldı. 25 Haziran 2013'te emirlik görevini oğlu Veliaht Prens Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye devretti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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