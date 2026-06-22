Katar'da gaz tesisinde dev patlama: 54 yaralı 18 kayıp

Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir gaz tesisinde meydana gelen patlamada 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayboldu. Kayıplar için arama kurtarma çalışmaları sürerken, Katar Enerji Şirketi yerel gaz tedarik tesisinde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı. Patlama sonucu 54 kişi yaralanırken 18 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

PATLAMADA 54 YARALI VE 18 KAYIP VAR

İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada teknik nedenle meydana gelen patlamada yaralananlar olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KATAR ENERJİ ŞİRKETİ'NDEN AÇIKLAMA

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy) ise sanayi bölgesindeki patlama sonucu yerel gaz tedarik tesisinde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti.

(AA)