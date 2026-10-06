Erkekler çıldırdı: Gıcır gıcır telefonlarını bilerek kırıyorlar!

Rus sosyal medyasında özellikle TikTok’ta son günlerde izleyenleri şaşkına çeviren ve hızla yayılan tuhaf bir trend fırtınası esiyor. Binlerce dolar değerindeki gıcır gıcır Apple telefonların durup dururken tahrip edildiği videolar platformu kasıp kavururken, insanların cihazlarının arka camını kırdığı, çizdiği ve hatta delerek bilerek yıprattığı görüntüler büyük tepki topluyor. Bu akılalmaz çılgınlığın arkasından ise kadınların başlattığı son derece cinsiyetçi başka bir video akımı çıktı.

KADINLARIN PAYLAŞIMI ERKEKLERİ TETİKLEDİ

Rus haber sitesi Mash’ın aktardığı bilgilere göre bu sıra dışı akım, kadınların eski ve yıpranmış iPhone fotoğraflarını paylaştığı başka bir TikTok trendinden esinlendi. Kadınların videolarında kullandığı "Gerçek bir 'erkek' kırık iPhone 11'e sahiptir" başlığını gören erkekler adeta harekete geçti.

Sosyal medyada "daha erkeksi" bir imaj çizmek isteyen kullanıcılar, durumu fark eder etmez tertemiz cihazlarını kendi elleriyle hurdaya çevirmeye başladı.

BEĞENİ UĞRUNA CİHAZLARI ÇÖP OLUYOR

Telefonlarına yapay bir "eskimiş ve sert erkeğe ait" görünümü kazandırmak için yürütülen bu girişimler, beklendiği gibi tam bir felaketle sonuçlanıyor. Birçok denemede akıllı telefonlar ciddi şekilde arızalandı ya da tamamen kullanılamaz hale gelerek bozuldu. Ancak yaşanan bu büyük maddi hasarlar ve mağduriyetler bile TikTok'taki tehlikeli akımın hızını kesmeye yetmedi.

SU GEÇİRMEZLİK GİDİYOR, PİL PATLAMA RİSKİ VAR

Pahalı cihazların sırf beğeni ve izlenme uğruna gözden çıkarılması tam bir akıl tutulması olarak değerlendirilirken, uzmanlar da hayati tehlikelere karşı kullanıcıları uyardı. İncelemelere göre iPhone 17'nin cam arka kapağının kırılması cihazın su geçirmezlik özelliğini tamamen devre dışı bırakıyor.

Ayrıca arka gövdeyi delme veya çizme esnasında bataryanın yanlışlıkla delinmesinin yangın ve patlama gibi çok ciddi riskler doğurduğu vurgulanıyor. TikTok'ta doğan bu son çılgınlık, Rus erkeklerinin "erkeksi görünme" pahasına tehlikeli bir oyuna dönüştü.