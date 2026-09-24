Telefon aldı diye resmen tören yaptılar! Ülkedeki ilk müşteriye krallar gibi karşılama

Kamerun’da bir telefon alışverişi adeta resmi törene dönüştü. iPhone 18 Pro Max’i ülkede ilk satın alan müşteri, mağazaya geldiğinde kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Telefonunu satın alan müşteri, mağazadan çıkışında da alkışlarla uğurlandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, mağaza önünde toplanan kalabalığın ilk müşteriyi beklediği görüldü. Müşteri içeri girdiğinde görevliler tarafından kendisine özel ilgi gösterildi. Hatta oturması için sandalye çekildi.

SEÇİMİNİ ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE YAPTI

Ardından farklı renklerdeki iPhone 18 Pro Max modelleri müşterinin önüne sıralandı. Seçimini yapan müşteri, yeni telefonunun kutusunu açarken mağazadaki kalabalık alkışlarla bu ana eşlik etti. Telefonun kutusundan çıkarılmasının ardından da kutlama devam etti.

Müşterinin mağazadan ayrıldığı sırada yeniden alkışlarla uğurlanması, ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyada dikkat çeken bir görüntüye dönüştürdü.

YENİ MODEL YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

iPhone 18 serisinin satışa çıkması dünyanın farklı bölgelerinde de yoğun ilgi görmüştü. Reuters, 18 Eylül’de Çin’de satışların başlamasıyla Apple mağazalarının önünde erken saatlerden itibaren kuyruklar oluştuğunu aktarmıştı.

Ancak Kamerun’daki görüntüler, yeni iPhone’a gösterilen ilgiyi bambaşka bir boyuta taşıdı: İlk alıcı, sıradan bir müşteri gibi değil, adeta özel bir konuğa yapılan resmi karşılama töreniyle mağazadan uğurlandı.