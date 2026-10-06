Elit savaşçının mezarı 2 bin 600 yıl sonra eksiksiz bulundu: Yüzünü altınla örtüp gömmüşler

Kuzey Makedonya'daki Rasnica nekropolünde yürütülen kurtarma kazılarında, Arkaik döneme ait 2 bin 600 yıllık seçkin bir savaşçı mezarı gün yüzüne çıkarıldı. Ohri Gölü havzasında ulaşılan bulgular, antik çağda bölgeyi yöneten askeri elitlerin defin geleneklerini ortaya koydu.

EKSİKSİZ GÖMÜLMÜŞ

Struga kenti yakınlarındaki Koroşişta köyü civarında çalışan uzmanlar, mezar odasında miğfer, kalkan, kılıç ve mızraklardan oluşan eksiksiz bir cephanelik tespit etti. Bronz kaplar, kehribar boncuklar ve gümüş bir iğnenin yer aldığı alanda, kalkanın hemen yanında ince bir altın yüz örtüsü bulundu. Araştırmacılar, ölünün yüzünü örten bu narin levhanın Balkanlar'daki yönetici sınıfa özgü defin adetlerini yansıttığını kaydetti.

Aynı sahada 2024 yılında yapılan kazılarda, yaklaşık yediye dört buçuk metre boyutlarında anıtsal bir başka mezar daha bulunmuştu. İki yıl arayla belgelenen yeni keşif, 100'den fazla eserin çıkarıldığı nekropolün MÖ altıncı yüzyılda aktif biçimde kullanıldığını kesinleştirdi. Yetkililer, Koroşişta mevkiini ülkedeki en önemli arkeolojik komplekslerden biri olarak tanımladı.

TREBENİŞTA'DAN DAHA ESKİ OLABİLİR

Kazı çalışmalarını yöneten Proje Direktörü Pero Ardžanliev, savaşçının eksiksiz bir askeri donanımla gömüldüğünü ve mezarın son derece zengin olduğunu vurguladı. Ardžanliev, sahada ele geçirilen altın levhanın yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ünlü Trebenişta buluntularından daha erken bir döneme ait olabileceğini aktardı. Kuzey Makedonya Ulusal Arkeoloji Müzesi ise silah grubunun mezardaki kişinin kimliğini ve askeri rolünü aydınlatacağını duyurdu.

Bölgedeki diğer mezarlıkların aksine Rasnica sahası, modern kazı teknikleriyle incelenme fırsatı sunuyor. Uzmanlar, binlerce yıl önce yaşamış bu topluluğu günümüzün ulusal kalıplarına sokmak yerine bölgesel bir yönetici sınıf olarak değerlendirmek gerektiğini ifade ediyor. İleri belgeleme yöntemleriyle yürütülen çalışmalar, mezar mimarisinin ve defin ritüellerinin adım adım kayıt altına alınmasını sağlıyor.

KİMLİĞİ ANTROPOLOJİK ANALİZLER ÇÖZECEK

Mezar odasından çıkarılan iskelet, savaşçının biyolojik cinsiyetini ve ölüm yaşını saptamak amacıyla laboratuvar analizine alındı. Antropologlar yapacakları testlerle bireyin geçirdiği hastalıkları ve ilk mezardaki kişiyle olası akrabalık bağını araştıracak. Hassas durumdaki altın levhanın konservasyon süreci devam ederken, yetkililer uzun vadeli koruma çalışmaları için devlet fonu talep etti.