2 bin yıllık savaşçı mezarı açıldı: Çenesinin altına yol parası koyup gömmüşler

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, milattan önce birinci yüzyıla tarihlenen 2 bin yıllık olağanüstü bir savaşçı mezarı keşfedildi. Batı Kafkasya'daki Vinogradny 1 nekropolünün merkezinde bulunan mezar, antik süvarilerin öteki dünya inançlarını ve gizemli ritüellerini gün yüzüne çıkardı.

ÖBÜR DÜNYAYA GİDERKEN KULLANACAĞI YOL PARASIYLA GÖMÜLMÜŞ

Antropolojik incelemeler, atıyla birlikte gömülen seçkin savaşçının 25 ile 30 yaşları arasında hayatını kaybettiğini belirledi. Genç askerin alt çenesinin hemen altında, 8,16 gram ağırlığında altın bir Lysimachus sikkesi tespit edildi. Araştırmacılar, bu altının antik Yunan inancındaki kayıkçı Kharon'a ödenen öteki dünyaya geçiş ücreti olduğunu vurguladı.

Savaşçının eşyaları arasında yer alan içki kabının üzerine kazınmış koruyucu bir pentagram bulundu. Uzmanlar, kötülükleri kovmayı amaçlayan bu sembolün askere ölümden sonra bile ruhsal koruma sağlama amacıyla çizildiğine dikkat çekti. Mezarda ayrıca demir mızrak, cirit ve ok uçlarından oluşan zengin bir cephane ortaya çıkarıldı.

DOKUZ BASAMAKLI RİTÜEL KUYUSU

Toplam 155 mezarın yer aldığı nekropolün tam kalbinde, yaklaşık altı metre çapında dairesel bir kutsal alan bulundu. Bu kutsal merkezin zemininde, doğrudan yeraltı suyuna doğru inen dokuz basamaklı ritüel kuyusu belgelendi. Yaklaşık iki metre derinliğindeki bu yapının dini törenler ve kutsal adaklar için inşa edildiği kaydedildi.

Savaşçı mezarının hemen yanında yer alan ritüel kompleksinde ise kurban edilmiş hayvan kalıntıları gün yüzüne çıktı. Alandaki kazılarda tek parça halinde üç adet at iskeleti ile kurban edilen bir boğa kalıntısı saptandı. Araştırma heyeti, hayvan sunularının ve kutsal kuyunun bölgedeki askeri elitlerin derin ritüel bağlarını yansıttığını açıkladı.

Nümizmatik analizler, savaşçının çenesindeki altının Mithridates Eupator dönemiyle bağlantılı geç basım bir sikke olduğunu gösterdi. Sikkede Ammon boynuzlu Büyük İskender ile elinde zafer tanrıçası Nike tutan tanrıça Athena tasvir ediliyor. Uzmanlar, böylesi nadir bir altın paranın Maeotian kültür çevresinde bulunmasını türünün tek örneği olarak nitelendirdi.