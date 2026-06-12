Ekonomik krizin son ürünü: Hiçbir şey göndermeyen sitelerden alışveriş yapıyorlar

Güney Kore'de gençler arasında yayılan yeni bir trend dikkat çekiyor. "Dopamin siteleri" olarak adlandırılan sahte alışveriş platformlarında kullanıcılar ürünleri inceliyor, sepete ekliyor, adres girip sipariş veriyor, hatta kuryenin haritadaki hareketini canlı takip ediyor.

Ancak kapıya hiçbir şey gelmiyor ve karttan tek kuruş çekilmiyor. Yüzlerce ürün, kullanıcı yorumu ve filtreyle donatılmış bu siteler gerçek e-ticaret platformlarının birebir kopyası olarak oluşturuluyor.

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞINDA SON NOKTA

Psikologlara göre anlık ve fevri alışverişlerin arkasında satın alınan ürün değil, sürecin kendisi var. Ürünleri karşılaştırmak, sepete eklemek ve sipariş vermek beyinde dopamin salgısını tetikliyor. Maddi bir şey satın almak insanları kalıcı biçimde tatmin etmiyor, bu yüzden sürekli daha fazlası için geri dönülüyor. Dopamin siteleri bu döngüyü para harcamadan yaşatıyor.

UZMANLARDAN BAĞIMLILIK UYARISI

Dünyanın en dijitalleşmiş ülkelerinden Güney Kore'de online ticaret zaten günlük hayatın ayrılmaz parçası. Artan yaşam maliyetleri ve reklam bombardımanı altındaki gençler için dopamin siteleri ilk bakışta akıllıca bir tasarruf yöntemi gibi görünüyor.

Ancak uzmanlar temkinli yaklaşıyor. Arka planda hiçbir para transferi gerçekleşmese de bu platformlar, online alışverişi bağımlılık haline getiren davranış kalıplarını pekiştiriyor. Para harcamadan alışveriş simülasyonu yapmak, alışveriş dürtüsünü söndürmek yerine besliyor olabilir.

AKIM ŞİMDİLİK GÜNEY KORE İLE SINIRLI

Trend henüz yalnızca Güney Kore'de kitle bulmuş durumda. Sosyal medyadaki yorumlara bakıldığında batılı kullanıcıların sahte bir uygulamaya vakit ayırmaya pek istekli olmadığı görülüyor.