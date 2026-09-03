"Dünyanın en yaşanabilir şehri" belli oldu

Dünyanın en yaşanabilir şehirlerinin sıralandığı EIU listesi, 2026 yılı sonuçlarıyla açıklandı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Avusturya'nın başkenti Viyana ise üç yıl süren zirve döneminin ardından ikinci sıraya geriledi.

KOPENHAG ÜÇ ALANDA TAM PUAN ALDI

EIU tarafından 173 şehrin eğitim, istikrar, sağlık, altyapı ve kültür gibi kriterler üzerinden değerlendirildiği listede Kopenhag, istikrar, altyapı ve eğitim kategorilerinde "mükemmel" puan aldı. EIU sözcüsü, Kopenhag'ın başarısını, "istikrar ve altyapıdaki mükemmel puanların, güçlü kültür ve çevre ile yüksek kaliteli kamu hizmetleriyle birleşimi" olarak değerlendirdi.

AVUSTRALYA'DAN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Listede Avustralya şehirleri dikkat çekti. Melbourne bir basamak yükselerek üçüncü, Sydney ise altıncı sıradan dördüncü sıraya çıkarak ilk dörde girdi. İsviçre'den Zürih geçen yıl Viyana ile ikinciliği paylaşırken bu yıl beşinci sıraya geriledi. Cenevre altıncı, Japonya'dan Osaka yedinci, Adelaide sekizinci, Vancouver dokuzuncu ve Tokyo ise onuncu sırada yer aldı.

AMERİKA'DA NEW YORK YÜKSELİYOR, HONOLULU LİDER

Amerika kıtasında Honolulu, iki basamak düşerek 25. sıraya gerilemesine rağmen ABD şehirleri arasında en üst sırada yer aldı. New York ise istikrar kategorisindeki belirgin iyileşme, suç oranlarındaki düşüş ve terör saldırısı riskindeki azalma sayesinde üç sıra yükselerek 66. oldu. Kuzey Amerika'dan Vancouver ise 9. sırayla ilk ona giren tek şehir oldu.

ORTADOĞU VE İRAN SAVAŞININ YANSIMALARI

Orta Doğu'daki savaşın etkileri sıralamaya da yansıdı. Körfez bölgesindeki şehirlerin istikrar puanları düşerken, Umman'ın başkenti Muskat 14 basamak birden kaybederek 123. sıraya, Kuveyt Şehri ise 12 basamak düşerek 105. sıraya geriledi. İran'ın başkenti Tahran savaş nedeniyle 164. sıraya düşerken, Ukrayna'nın başkenti Kiev 166. sırada yer aldı. Suriye'nin başkenti Şam ise listenin en altında kaldı.

ASYA'DA SAĞLIK PUANLARI YÜKSELDİ

Asya kıtasının ortalama yaşanabilirlik puanı 0,3 artarak 73,9'a yükseldi. Bu artışta özellikle Çin şehirlerindeki sağlık hizmetleri puanlarındaki iyileşmeler etkili oldu. Fuzhou şehri yedi basamak yükselerek 93. sıraya çıktı. EIU sözcüsü, Çin'deki uzun vadeli bakım sigortası sistemi ve sağlık hizmetlerine yapılan yatırımların bu yükselişte rol oynadığını belirtti.

BİRLEŞİK KRALLIK TOPARLANDI

Geçen yıl yaşanan olaylar ve huzursuzluklar nedeniyle puanları düşen Birleşik Krallık şehirleri bu yıl toparlandı. Manchester 52. sırayla ülkenin en yaşanabilir şehri olurken, onu 54. sırayla Londra ve 64. sırayla Edinburgh takip etti.

KÜRESEL ORTALAMA DEĞİŞMEDİ

EIU Sektör Direktörü Ana Nicholls, küresel ortalama yaşanabilirlik puanının geçen yılla aynı kaldığını belirterek, "Ortadoğu'daki istikrar düşüşleri ile Asya'daki sağlık iyileşmeleri birbirini dengeledi" dedi. Nicholls, Asya'daki puan artışlarıyla birlikte artık ilk 20'de yedi Avrupa şehrinin yanı sıra dokuz Asya şehrinin yer aldığını sözlerine ekledi.