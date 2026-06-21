Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: Türkiye'nin milyarderleri bu şehirde yaşıyor!

Hurun Global Zenginler Listesi'nin 15 Ocak 2026 tarihli verilerine göre, dünya genelindeki 4 bin 20 milyarderin yaşadığı şehirler belli oldu. Küresel ekonomi üzerindeki güç dengelerinin Asya lehine değiştiğini gösteren rapor, İstanbul'un zenginlik merkezleri arasındaki dikkat çekici konumunu da gözler önüne serdi.

İSTANBUL 31 MİLYARDER İLE 24'ÜNCÜ SIRADA

Son yıllardaki ekonomik hareketliliğiyle öne çıkan İstanbul, bünyesinde barındırdığı 31 milyarder ile dünya sıralamasında 24'üncü sırada yer aldı. Bu rakamla Tokyo gibi küresel devlerle aynı seviyede bir etki yaratan İstanbul, 24 milyardere ev sahipliği yapan Orta Doğu'nun popüler merkezi Dubai'yi de geride bıraktı.

DÜNYANIN MİLYARDER BAŞKENTİ NEW YORK

Finans ve yatırım dünyasının kalbi olan New York, 146 milyarderle listenin zirvesindeki "dünyanın milyarder başkenti" unvanını korudu. Ancak Çin şehirlerinin zirveyi zorlayan hızlı yükselişi rapora damga vurdu. Shenzhen 132 milyarderle ikinci sıraya yerleşirken, Şanghay 120 ve Pekin 107 milyarderle ilk dörtte yer aldı. Dünyadaki milyarderlerin yüzde 58'inin Asya kıtasında yoğunlaşması ve Hindistan şehirlerinin (Mumbai 95, Yeni Delhi 64) hızlı yükselişi dikkat çekti. Avrupa'da ise zirvenin sahibi 102 milyarder ile Londra oldu. San Francisco, Los Angeles, Paris ve Moskova gibi geleneksel zenginlik merkezleri de istikrarını sürdürdü.