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Halk TV Dünya Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Suudi Arabistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyor, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunu takdirle karşılıyoruz.

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Irak Hükümeti’nin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyuyoruz.

Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz” (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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