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Halk TV Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Halk Meclisi'nin 12 Temmuz'da ilk oturumunu düzenlemesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Halk Meclisi'nin ilk oturumunu, "Suriye halkının meşru hak ve beklentileri doğrultusunda siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi açısından önemli bir adım" olarak değerlendirdi. Türkiye'nin, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde müreffeh bir gelecek inşa etme çabalarını desteklemeye devam edeceğini" bildirdi.

SURİYE HALK MECLİSİ İLK OTURUMUNU DÜZENLEDİ

Açıklamada, "Suriye Halk Meclisi'nin bugün (12 Temmuz) ilk oturumunu düzenlemesini, Suriye halkının meşru hak ve beklentileri doğrultusunda siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAPSAYICI YÖNETİM VURGUSU

"Suriye toplumunun farklı kesimlerini bir araya getiren Halk Meclisi'nin, ülkede kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla istikrar, güvenlik ve refah tesis edilmesi çabalarına değerli katkılar sunacağına inanıldığının" belirtildiği açıklamada, meclisin "ülkenin geleceğine şekil verecek yasama görevini en iyi şekilde icra edeceğine duyulan güven" ifade edildi.

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TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SÜRECEK

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Suriye halkını, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde müreffeh bir gelecek inşa etme yönündeki çabalarında desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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