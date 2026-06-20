Dev tatil köyünü alevler sardı! Çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Karayipler’in önde gelen turizm destinasyonlarından Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen otel yangını büyük paniğe yol açtı. Ülkenin doğusunda yer alan ve berrak deniziyle tanınan Bayahibe beldesindeki sahil otelinde çıkan yangın, kısa süre içinde tesisin geniş bir bölümünü etkisi altına aldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, otelin çatısında yükselen dumanların fark edilmesinin ardından alarm verildi. Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak tesisin farklı bölümlerine sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık görevlisi ve sivil savunma personeli müdahale etti.

1700 TURİST TAHLİYE EDİLDİ

Acil durum yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında otelde bulunan yaklaşık 1700 turist ve çalışan personelin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi. Tahliye operasyonunun kısa sürede tamamlandığı, çok sayıda turistin çevredeki otel ve konaklama tesislerine yerleştirildiği kaydedildi.

Yetkililer, olayda 46 yaşındaki İtalyan bir kadının hayatını kaybettiğini doğrularken, dumandan etkilenen bazı kişilere de olay yerinde müdahale edildiğini açıkladı. Ölen turistin kimliğinin ailesine bilgi verilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Dominik Cumhuriyeti Acil Durum Operasyon Merkezi, ilk incelemelerin yangının otelin palmiye yapraklarıyla kaplı bazı çatı bölümlerinde başlamış olabileceğine işaret ettiğini duyurdu. Açıklamada, söz konusu yapı malzemesinin yüksek yanıcılığa sahip olması ve rüzgarın şiddeti nedeniyle alevlerin çok kısa sürede yayıldığı ifade edildi.

Saatler süren çalışmaların ardından yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, uzmanlar yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla teknik inceleme başlattı.