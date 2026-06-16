Maskeli kadın marketi ateşe verip kaçtı

Çatalca'da iddiaya göre yürüyerek gelen maskeli ve eldivenli bir kadın, çantasında getirdiği tinerle marketi ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, yangın market sahibi ve aralarında gönüllü itfaiyecilerin de bulunduğu mahalle sakinleri tarafından söndürüldü.

Market sahibi Fahri Bıçaklıoğlu, "Ağzında maske, tülbentle sarmış başını, elinde iş eldiveni. Yaklaşık 1,5 kilometre köyün üzerinden geliyor. Dükkana yakın bir noktada 5-10 dakika bekliyor. Ardından tiner döküyor, alevler yükseliyor. Rahat bir şekilde geldiği yerden gidiyor" dedi.

Marketin üstündeki dairede oturan Bilgi Bayındır ise, "Tüpler patlasa hepimiz yok oluruz. 3 sene önce aynı şekilde bir yangın oldu, gözümüzün önünde bir can gitti. Tekrar aynısının olması gerçekten bizi ürkütüyor. Demirci atölyesinde çıkan yangın, marketteki yangın aynı tarihe denk geliyor" diye konuştu. Yangın anları güvenlik kamerasına yansıdı.

MARKETİ ATEŞE VERİP KAÇTI

Olay, 7 Haziran Pazar günü saat 02.00 sıralarında Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli ve eldivenli bir kadın çantasında getirdiği tinerle marketi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Manav reyonununda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki içeceklere sıçradı. İçecek şişelerinin patlamasıyla sesi duyan dükkanın üstündeki dairenin sakini Bilgi Bayındır cama çıktı. Yangını gören Bayındır, market sahibi Fahri Bıçaklıoğlu'nu arayarak bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen market sahibi Bıçaklıoğlu ve aralarında gönüllü itfaiyecilerin de bulunduğu komşularıyla yangını söndürdü.

TİNER ŞİŞESİNİ MAHALLE SAKİNLERİ BULDU

Yangının ardından yerde bulunan tiner şişesi market sahibi Bıçaklıoğlu ve mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Komşularıyla güvenlik kameralarını izleyen market sahibi Bıçaklıoğlu iş yerinin bir kişi tarafından yakıldığını görünce karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, markette inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

YANGIN ANLARI KAMERADA

Yanaşanlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli kadının geldiği, marketin yandığı ve kadının geldiği yoldan tekrar olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor. Ayrıca 3 sene önce bitişikteki demirci atölyesinde çıkan yangın da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'BAŞINI TÜLBENTLE SARMIŞ'

Market sahibi Fahri Bıçaklıoğlu, "Gece saat 2.30 sıralarında benim dükkanımdan alevler yükseldi. Kola ve meyve kasalarının olduğu kısımda, kolanın patlamasının ardından sesi duyan üst komşumuz saat 03.00'te beni arıyor. Ben koşarak geliyorum, onlar da iniyor aşağı. Hep beraber yangın fazla büyümeden müdahale ediyoruz. Ağzında maske, tülbentle sarmış başını, elinde iş eldiveni çantasında tiner belli oluyor. Tam tam teçhizat kendini hazırlamış. Yaklaşık 1,5 kilometre köyün üzerinden geliyor. Dükkana yakın bir noktada 5-10 dakika bekliyor. Ardından tineri döküyor, tiner kutusunu burada bırakıyor; alevler yükseliyor. Rahat bir şekilde geldiği yerden de gittiğini görüyoruz. " dedi.

'BU OLAYDAN SONRA ENDİŞELİYİM'

Bıçaklıoğlu, "Kundaklama var. On aile yaşıyor. Bu devam etseydi biz müdahale etmeseydik nerede sonuçlanırdı bilemiyorum. Bir an önce bu kişinin bulunmasını istiyoruz şikayetçiyim. Rahatsız oluyoruz ufal bir köy burası. 20 senedir esnafım hiçkimseyle tartışmam olmadı. Yapan kişinin köylü olduğunu düşünüyorum. Rahat bir şekilde geliyor, hayvanları seviyor. Köpeklerle tanışık, ben bizim mahalleden olduğunu düşünüyorum. Şüpheli 1 haftadır nasıl bulunamadı, bilmiyorum" diye konuştu. 3 sene önce bitişikte bulunan demirci atölyesindeki yangında esnaf komşusu Yalçın Arslan'ın öldüğünü söyleyen Bıçaklıoğlu, " 3 yıl önce bir can gitti burada. Netice alamadık bilmiyoruz ne olduğunu. Önceden elektrik tesisatı diye düşündük. Ben bu olayı yaşadıktan sonra komşu olarak endişeliyim. Sıra bana mı geldi diye düşünüyorum. Mahalleyi yakacak herhalde." dedi.

'3 SENE ÖNCE GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE BİR CAN GİTTİ'

Patlama sesiyle uyanan ve yangına ilk müdahale edenlerden biri olan Bilgi Bayındır ise "Bir patlama sesi duydum. Camdan baktığımda buradan çıkan alevi gördüm. Ben ilk başta oğlumun arabası yanıyor zannettim. Sonra oğluma bağırarak 'Süleyman çabuk kalk araban yanıyor arabanı çek' dedim. Onunla birlikte aşağı geldik oğlum arabasını çekti. Kasalar herşey tutuşmuş yanıyordu. İlk başta elektrikten zannettik ama elektrik de olmayınca şüpheye düştük.

Bekliyoruz bir an önce çıksın ortaya. Amacının ne olduğunu, neden böyle birşey yapma gereği duyduğunu çok merak ediyoruz. İster istemez korkuyorsun çünkü üst katında yatıyoruz. Tüpler patlasa hepimiz yok oluruz. 3 sene önce aynı şekilde bir yangın oldu, gözümüzün önünde bir can gitti. Tekrar aynısının olması gerçekten bizi ürkütüyor. Demirci atölyesinde çıkan yangın da marketteki yangın aynı tarihe denk geliyor. 3 yıl oldu seneyi devriyesi diyoruz. Biz bu kişinin bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)