Brezilya açıklarında bulunan ve binlerce ölümcül yılana ev sahipliği yapan Yılan Adası, sivillerin girişine kapalı yapısı ve hakkındaki efsanelerle dünyanın en tehlikeli bölgeleri arasında yer alıyor.

Brezilya'daki São Paulo kıyılarının yaklaşık 33 kilometre açığında, Atlas Okyanusu üzerinde yükselen 43 hektarlık ada, dış dünyadan tamamen kopuk bir yapıya sahip. Yaklaşık 11 bin yıl önce deniz seviyesinin yükselmesiyle anakaradan kopan bu kara parçası, dünyada sadece burada yaşayan oldukça zehirli altın mızrak başlı engerek türüne ev sahipliği yapıyor.

Bölge hem nesli kritik derecede tehlikede olan bu özel yılan türünü korumak hem de can kayıplarının önüne geçmek amacıyla sivillerin girişine tamamen kapalı tutuluyor. Adaya yalnızca devlet izni bulunan bilimsel araştırma ekipleri ve askeri personel ayak basabiliyor.

"ADIM BAŞI YILAN ÇIKIYOR"

Ada hakkında kulaktan kulağa yayılan anlatılarda, bölgede "metrekare başına bir yılan" düştüğü öne sürülüyordu. Yapılan saha sayımlarında adada toplam 2 bin ila 4 bin arasında zehirli yılan bulunduğu saptandı.

Arazideki alan hesabına bakıldığında iddiaların aksine yılan başına 100 metrekareden fazla alan düştüğü belirlendi. Boyları genelde 1 metreden kısa olan bu engereklerin, ağırlıklı olarak adaya göç eden iki kuş türünü avlayarak beslendiği görüldü.

TEK BİR TANESİ 30 BİN DOLAR

Geçmişte adadaki deniz fenerinde çalışan görevlilerin yılanlar yüzünden öldüğü öne sürülse de, a insan varlığının sona ermesinin gerçek nedeninin fenerin 1920 yılında otomatikleştirilmesi olduğu biliniyor. Kayıtlara geçmiş kesin bir insan ölümü vakası bulunmamasına rağmen bölgedeki en büyük tehdidi kaçakçılar oluşturuyor.

Dünyada sadece bu adada bulunan altın mızrak başlı engerek türü, yasadışı evcil hayvan ticareti yapan kaçakçıların hedefinde. Karaborsada tek bir yılanın fiyatının 30 bin dolara kadar çıktığı belirtiliyor. Zaman zaman adaya sızmaya çalışan kişilerin paylaştığı abartılı içeriklerin aksine, bölgenin gerçek koruyuculuğunu sıkı denetimler ve izole doğası üstleniyor.

ÖZEL ZIRHLA İÇERİ SIZDI

İngiliz YouTuber Miles Routledge, Brezilya sahil güvenlik ekiplerini atlatıp vücudunu koruyan özel bir zırh giyerek adaya kaçak yollarla girdi. Girişin kesinlikle yasak olduğu bölgede çekim yapan ve "Dünyanın en tehlikeli adalarından birindeyim" diyen YouTuber, adada kıyı boyunca ilerlemesine rağmen neredeyse hiç yılana rastlamadı.