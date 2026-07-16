Dünyanın en tehlikeli yolu! Avrupalılar görmek için Türkiye'ye geliyor
2015 yılında “dünyanın en tehlikeli yolu” seçilen ve Bayburt ile Trabzon'u birbirine bağlayan Derebaşı virajları, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Avrupa'dan gelen macera tutkunları, eşsiz manzara için bu rotayı tercih ediyor.
Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Bayburt-Trabzon hattındaki Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajları, adrenalin ve macera arayanların vazgeçilmez rotalarından biri haline geldi.
Dünyanın tehlikeli ve zorlu yollarını tanıtan 'dangerousroads' sitesi, 2015 yılında Derebaşı virajlarını “dünyanın en tehlikeli yolu” seçti. Bu meşhur virajlar, Bayburt ile Trabzon’u 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.
Derebaşı virajları, yolculuk sırasında tek seferde dönülmesi imkansız olan 13 virajdan oluşuyor. Bu zorlu yol, Bolivya’daki ünlü “ölüm yolu”ndan yer yer daha tehlikeli kabul ediliyor.
Karadeniz’de olması sebebiyle sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi doğa olaylarının da yaşandığı Derebaşı virajları, bu zorlayıcı doğa şartları nedeniyle dünya çapında "zor yol" olarak anılıyor.
Son yıllarda kentte ekoturizmin en öne çıkan rotalarından biri haline gelen Derebaşı virajları, her yıl binlerce macera, fotoğraf ve doğaseveri kendine çekiyor.
Ziyaretçiler bisiklet, ATV, motosiklet ve arazi araçlarıyla adrenalin dolu bir deneyim yaşarken doğanın da keyfini çıkarıyor; aynı zamanda yöre halkı da günlük yaşamında bu yolu kullanmayı sürdürüyor.
Ziyaretçilerden Esra Akbaş, bisikletiyle erken saatlerde yola çıkmayı tercih ettiğini belirterek, “İrtifa kazanmak ve kondisyonumu geliştirmek için bu rotayı seçtim” dedi.
Virajları başarıyla tamamlayıp dönüşe geçtiğini ifade eden Akbaş, her bir virajda ayrı bir deneyim yaşadığını dile getirdi.
Bölgede birçok doğaseverle karşılaştığını aktaran Akbaş, "Sabah saatlerinde inerken çok kalabalık değildi ama yukarı çıkarken inanılmaz bir kalabalıkla karşılaştım. Motorcular, bisikletçiler, trekking ve hiking yapanlar vardı. Farklı illerden gelen birçok kişiyle sohbet ettik. Yine yurt dışından gelenler vardı. Doğaseverlerle doğanın kalbinde buluşmak harika bir duygu." ifadelerini kullandı.
Bölgenin eşsiz bir manzaraya da sahip olduğuna işaret ederek, "Sabah saatlerinde çok güneşli ve güzeldi. Şu anda hafif sis başladı. Manzara bize kendini gösterdi, dağlar bize eşlik etti. Soğanlı Geçidi'nden Bayburt merkeze doğru gideceğim. Manzara inanılmaz derecede güzeldi. Virajlar tehlikeliydi, kuş uçuşu bakmak inanılmaz haz veriyor ve virajları hissetmek eşsiz bir deneyimdi." dedi.
Bölge sakinlerinden Mehmet Saral da Derebaşı virajlarını çok sık kullandığını dile getirerek, son yıllarda virajları görmek için Avrupa'dan çok fazla ziyaretçi geldiğini belirtti.
Güzergahı tercih eden motosiklet sürücülerinin büyük heyecan yaşadığını söyleyen Saral, "Ama biz buradan geçtiğimizde çok hoşumuza gidiyor. Yabancılar buranın doğasını çok beğeniyorlar. Böyle bir yerin hiçbir yerde olmadığını ve manzarasının Avrupa'da sayılı olduğunu söylüyorlar." şeklinde konuştu.
Emrah Torunlar ise bisiklet grubuyla beraber Erzincan'dan geldiğini, bölgenin maceraseverler için gezilip görülmesi gereken bir rota barındırdığını belirtti. (AA)