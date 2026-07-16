Dünyanın en tehlikeli yolu! Avrupalılar görmek için Türkiye'ye geliyor

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Bölgenin eşsiz bir manzaraya da sahip olduğuna işaret ederek, "Sabah saatlerinde çok güneşli ve güzeldi. Şu anda hafif sis başladı. Manzara bize kendini gösterdi, dağlar bize eşlik etti. Soğanlı Geçidi'nden Bayburt merkeze doğru gideceğim. Manzara inanılmaz derecede güzeldi. Virajlar tehlikeliydi, kuş uçuşu bakmak inanılmaz haz veriyor ve virajları hissetmek eşsiz bir deneyimdi." dedi.