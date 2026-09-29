Çantası kapıya sıkışınca raylara düştü: 57 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

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New York metrosunda korku dolu anlar yaşandı. Çantası metro kapısına sıkışan 57 yaşındaki Yaw Boahene, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Yerel saatle 18.00 sularında kentin en işlek noktalarından Brooklyn'deki bir metro istasyonunda trenden inmeye çalışan Yaw Boahene'nin alışveriş çantası, kapanan kapıya sıkıştı. Trenin hareket etmesiyle sürüklenen talihsiz adam, vagonun altına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine ulaştıklarında raylarda "bilinci kapalı ve hareketsiz" hâlde buldukları Boahene'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

NEW YORK'TA BENZER KAZALAR SIKLIKLA MEYDANA GELİYOR

Öte yandan New York metrosunda, benzeri kazaların arttığı bildirildi.

New York Polis Departmanı (NYPD), 24 Eylül'de Manhattan'daki Columbus Circle metro istasyonunda, iş çıkış saatinde bir adamın hareket halindeki bir trenin çarpması sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Yetkililerin açıklamasına göre, 20 yaşındaki Joseph Ancona adlı kişi de peronda beklerken çantası metro kapısına sıkışmış, tren adamın peron boyunca sürüklenerek raylara düşmesine neden olmuştu.

Haziran ayında da yine Manhattan'daki Grand Central metro istasyonunda raylara düşen bir kadın metro treninin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. (AA)