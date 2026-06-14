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Halk TV Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Beyrut saldırısına kınama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Beyrut saldırısına kınama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını sert sözlerle kınadı.

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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Beyrut saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının yürürlükteki ateşkese rağmen gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Guterres, saldırının ayrıca ABD ile İran arasında çatışmanın barışçıl yollarla çözümüne yönelik diplomatik çabaların sürdüğü ve taraflar arasında bir anlaşma beklentisinin bulunduğu dönemde gerçekleştiğini belirterek, saldırıyı "şiddetle" kınadığını ifade etti.

Bölgede devam eden çatışmaların küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurgulayan Guterres, ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlerin olumlu sonuçlanmasını umut ettiğini söyledi.

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BM Genel Sekreteri, tüm taraflara azami itidal çağrısında bulunarak gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini kaydetti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da Beyrut ve ülkenin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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