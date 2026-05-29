BM'den İsrail açıklaması: Cinsel şiddeti önlemeye dair en ufak bir kanıt yok!

Birleşmiş Milletler (BM), cinsel suçlar nedeniyle kara listeye alınan İsrail'in bu suçları önlemek adına "en küçük" bir kanıt bile sunmadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), cinsel şiddet suçları gerekçesiyle kara listeye dahil edilen İsrail'in, bu suçları engellemeye yönelik adım attığına dair hiçbir gösterge sunmadığını açıkladı. Tel Aviv yönetiminin konuya ilişkin yaklaşımları, BM kanadında karşılık bulmadı.

PRAMİLA PATTEN: EN UFAK BİR BİLGİ DAHİ ALMADIM

İsrail’in ilk defa kara listeye alınmasına yol açan raporu kaleme alan BM yetkilisi Pramila Patten, düzenlediği basın toplantısında İsrail makamlarından gelen açıklamalara cevap verdi.

Tel Aviv'in cinsel şiddet olaylarının önüne geçmek adına somut bir hamle yapmadığının altını çizen Patten, "İsrail hükümetinin önleyici tedbirlerin uygulanmasına ilişkin aldığı tedbirler hakkında en ufak bir bilgi dahi almadım." ifadesini kullandı.

"İSRAİL TALEPLERE YANIT VERMEDİ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 11 Ağustos tarihinde İsrail'e yolladığı mektubu hatırlatan Patten, bu tarihten sonraki süreci yakından takip ettiklerini ancak hiçbir somut gelişmeye şahit olmadıklarını belirtti.

BM yetkilisi ayrıca, İsrail hükümetinin cinsel şiddet suçlarını önleme planlarına dair kendisinden giden hiçbir bilgi talebine de geri dönüş yapmadığını aktardı.

İSRAİL İLİŞKİLERİ ASKIYA ALMIŞTI

Süreç, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon'ın, çatışma alanlarında tecavüz ve cinsel şiddet uygulandığı gerekçesiyle BM'nin İsrail'i "kara listeye" aldığını duyurmasıyla başlamıştı. İsrail yönetimi bu karara sert tepki göstermiş ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle yürüttüğü tüm ilişkileri durdurduğunu ilan etmişti. (AA)

