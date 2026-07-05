Bağımsızlık Günü kutlamasında silahlı saldırı! 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı büyük paniğe neden oldu. Coney Island'da havai fişek gösterisini izlemek için toplanan kalabalığın arasında açılan ateş sonucu 4'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

Olay, yerel saatle 22.35 sıralarında Coney Island'daki Seapark Apartments'ın önünde meydana geldi. Sahil şeridinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisinin ardından duyulan silah sesleriyle kutlama alanı kısa sürede kaosa sürüklendi.

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Görgü tanıkları, çok sayıda polis ekibinin olay yerine koştuğunu ve yaralanan çocukları kucaklarına alarak ambulanslara taşıdığını anlattı.

Saldırıda 6 yaşındaki bir çocuğun karnından, 7, 12 ve 14 yaşlarındaki üç çocuğun ise bacaklarından yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında göğsünden vurulan 21 yaşındaki bir kadının durumunun kritik olduğu, diğer 7 kişinin ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın neden gerçekleştiği ve saldırıyı kaç kişinin düzenlediği henüz belirlenemezken, mahalle sakinleri bölgenin uzun süredir silahlı olaylarla gündeme geldiğini ifade etti. Bazı görgü tanıkları, olay yerindeki ağaçların altında silah bulunan bir sırt çantasının ele geçirildiğini öne sürdü.

Yaralıların tamamı çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri saldırının faillerini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.