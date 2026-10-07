Avrupa'da Türkiye bağlantılı kara para ağı çökertildi! 210 milyon euroluk soruşturma

Almanya ve Hollanda'da Türkiye bağlantılı olduğu belirtilen bir organize suç ağına yönelik kapsamlı operasyon düzenlendi. Yıllardır sürdürülen soruşturmanın ardından gerçekleştirilen operasyon kapsamında yaklaşık 40 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, üç kişi gözaltına alındı.

BİRÇOK ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

DW Türkçe'nin haberine göre, operasyon Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin yanı sıra Berlin ve Hollanda'daki çeşitli kentlerde gerçekleştirildi. Operasyona 450'den fazla polis ve gümrük görevlisi katıldı. Baskın düzenlenen adresler arasında Kuzey Ren-Vestfalya'daki bazı kuyumcuların da bulunduğu belirtildi.

Operasyonda 43, 45 ve 46 yaşlarındaki üç erkek şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda belge, beş haneli miktarda nakit para, yaklaşık 800 gram eritilmiş altın, 12 otomobil ve bir motosiklete el konuldu.

Araçlardan ikisinde ise profesyonel şekilde hazırlanmış, kaçakçılık amacıyla kullanıldığı değerlendirilen gizli bölmeler bulundu.

MİLYONLARCA EUROLUK KARA PARA AĞI

Köln, Rotterdam ve Bavyera'daki Straubing polis merkezleri ile savcılıkların verdiği bilgilere göre soruşturmanın hedefinde, özellikle uyuşturucu ticareti gibi suçlardan elde edilen gelirleri aklayan ve bu kişilere altın ile para transferi konusunda hizmet sunduğu öne sürülen bir grup bulunuyor.

Soruşturma kapsamında toplam 24 kişi hakkında inceleme yürütülüyor. Şüpheliler; suç örgütü kurmak, çete halinde ve ticari amaçla kara para aklamak ve ticari amaçla kaçakçılık yapmakla suçlanıyor.

Yetkililer, soruşturmanın yaklaşık altı yıllık dönemi kapsadığını belirtti. Bu süreçte ağın Türkiye'ye yaklaşık 4 ton altın taşıdığı değerlendirildi. Söz konusu altının değerinin yaklaşık 210 milyon euro olduğu ifade edildi.

Suç örgütünün bunun yanı sıra suç faaliyetlerinden elde edilen milyonlarca euroluk nakit parayı da gizli yöntemlerle Türkiye'ye aktardığı ileri sürüldü.

ALTINLARI ERİTİP TÜRKİYE'YE TAŞIDILAR

Soruşturmacılara göre ağın para aklama yöntemi oldukça sistematikti.

İddiaya göre suç gelirleriyle, örgütle bağlantılı kuyumculardan hurda ve eski altın satın alındı. Bu altınlar, yine suç yoluyla elde edildiği belirtilen altın takılarla birlikte eritilerek külçe haline getirildi.

Hazırlanan külçeler daha sonra uçak veya kara yoluyla Türkiye'ye taşındı.

Türkiye'de yeniden işlenen altınların yanı sıra bu parayla değerli mücevherler satın alındığı, elde edilen varlıkların ise kara paranın aklanması amacıyla hizmet verilen kişilere geri aktarıldığı belirtildi.

Soruşturmacılar, bazı mücevherlerin gümrük vergileri ödenmeden yeniden Almanya'ya getirildiğini ve ağ içerisinde yer aldığı öne sürülen kuyumculara teslim edildiğini aktardı.

SUÇ AĞININ İZİ 55 KİLO ALTINLA BULUNDU

Yetkililere göre soruşturmanın başlangıç noktası, Ekim 2023'te Bavyera'da gerçekleştirilen bir trafik kontrolü oldu.

Polis, Dortmund çevresinden geldiği belirlenen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada gizlenmiş 55 kilogramdan fazla altın ile yaklaşık 500 bin euro nakit para bulundu.

Araçtaki sürücü ve kadın yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olayın ardından başlatılan soruşturma genişletildi ve altın ile para trafiğinin arkasındaki diğer isimlerin izine ulaşılmaya çalışıldı.

5 KİLODAN FAZLA ALTIN TAKI BULUNDU

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni operasyonlar da gerçekleştirildi.

Bu yılın şubat ayında Köln'de, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüphelinin evinde 5 kilogramdan fazla altın takı ele geçirildi.

Eylül ayının başında ise Hamm kentinde ağla bağlantılı olduğu öne sürülen 59 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Hollanda'da da soruşturmanın ayrı bir ayağı yürütüldü. Burada büyük miktarlardaki nakit paranın alınması ve gönderilmesinde rol oynadığı iddia edilen bir yasadışı finans aracısı mercek altına alındı.

Tüm bu soruşturma adımlarının ardından bugün Almanya ve Hollanda'da geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Yetkililer, bugün gözaltına alınan üç kişinin soruşturmanın baş şüphelileri arasında bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın, Türkiye'ye uzanan altın ve nakit para trafiğinin diğer bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla sürdüğü bildirildi.