Kara parayla mücadelede yeni dönem! Yeni güvenlik şartları getirildi

Kimlik tespiti için uygulanan parasal sınırlar yeniden belirlenirken, bankalar ve diğer finansal kuruluşların internet ve mobil kanallardaki müşteri doğrulama süreçlerine ilişkin güvenlik kriterleri de güncellendi.

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, portföy yönetim şirketleri ile elektronik para ve ödeme kuruluşları başta olmak üzere yükümlü kuruluşların kimlik tespiti süreçlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde kimlik tespitinin uygulanacağı parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı.

Yeni düzenlemeye göre işlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin lira ve üzerinde olması halinde kuruluşlar; müşterinin ve müşteri adına ya da hesabına işlem yapan kişilerin kimlik bilgilerini almak, bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısını belirlemek için gerekli tedbirleri uygulayacak.

BAZI İŞLEMLERDE ALT SINIR 30 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti yöntemleri ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında kimlik tespiti ile alınan bilgilerin doğrulanmasının gerektiği sınır da değiştirildi.

Daha önce 15 bin lira olarak uygulanan sınır, yapılan düzenlemeyle 30 bin liraya yükseltildi.

Böylece belirli işlemlerde kimlik tespiti ve doğrulama yükümlülüğünün devreye girdiği parasal eşik iki katına çıkarılmış oldu.

İNTERNET BANKACILIĞINDA DOĞRULAMA ŞARTLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yönetmelikte finansal kuruluşların internet ve mobil hizmet kanalları üzerinden gerçekleştirdiği müşteri doğrulama işlemlerine ilişkin de yeni hükümler yer aldı.

Müşterinin kuruluş nezdinde kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS doğrulama kodu (SMS OTP) ile yapılan doğrulamalar için yeni güvenlik kriterleri getirildi.

Buna göre doğrulama yönteminin; işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği belirlenmiş müşteri olduğuna ilişkin yeterli güvence sunması, yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem gerçekleştirmesi riskine karşı uygun güvenlik önlemlerini içermesi gerekecek.

SMS DOĞRULAMASI KULLANILIYORSA İMZA ÖRNEĞİ ALINMAYABİLECEK

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de imza örneğine ilişkin oldu.

Finansal kuruluşların internet veya mobil kanallar üzerinden ya da daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen SMS OTP aracılığıyla doğrulama yapması halinde, müşteriden imza örneği alınması zorunlu olmayabilecek. Ancak bu yöntemin kullanılabilmesi için yapılan doğrulamanın işlemin niteliği ve risk seviyesiyle uyumlu olması gerekiyor.

Ayrıca sistemin, işlemi yapan kişinin gerçekten kimliği daha önce tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence vermesi ve müşteri adına yetkisiz işlem yapılması ihtimaline karşı gerekli güvenlik tedbirlerini sağlaması şart olacak.

FİNANSAL KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte hem kimlik tespitinde esas alınan parasal sınırlar hem de dijital kanallarda kullanılan doğrulama yöntemlerinin güvenlik şartları yeniden belirlenmiş oldu.

Değişiklikler, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülükleri bulunan finansal kuruluşların işlem ve müşteri doğrulama süreçlerini doğrudan ilgilendiriyor.