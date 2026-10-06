Avrupa'da otoyolların hız sınırının düşürülmesi masada

Avrupa Otoyollarında azami hız sınırı saatte 130 kilometre olarak belirlenmiş durumda. Ancak trafik kazalarının riskini arttırması ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlamaması nedeniyle azami hız sınırının düşürülmesi için bir öneri geldi.

Avusturya, Avrupa genelinde otoyollarındaki hız sınırının 100 kilometreye düşürülmesini önerdi.

Avusturya NATO Genişleme Komitesi Başkanı Günther Fehlinger-Jahn öneriyi gündeme getirdi. Öneri ile Avrupa genelindeki otoyol ve ekspres yollarda azami hız sınırının 100 kilometreye düşürülmesinin gerekçeleri anlatıldı.

Önerinin gerekçeleri arasında trafik kazalarının azaltılması, yakıt tüketiminin düşürülmesi ve petrol ithalatına bağımlılığın azaltılması gösteriliyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün güncel verilerine göre otomobiller için KGM tarafından işletilen otoyollarda azami hız 130 km/s, özel işletmelerdeki otoyollarda ise 140 km/s olarak düzenlenmiştir.