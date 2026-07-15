Atların ahırında bile klima var: 1,4 milyar dolarlık şatafatın böylesi görülmedi

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın resmi ikametgahı olan Istana Nurul Iman Sarayı, 1,4 milyar dolarlık devasa maliyeti ve dudak uçuklatan lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor. Saray, bin 788 odası ve devasa tesisleriyle adeta bağımsız bir şehri andırıyor.

Brunei'de 1984 yılında açılışı yapılan devasa yapı, dünyada şatafatın ve lüksün en net örneklerinden biri kabul ediliyor. Ülke kaynaklarının aktarıldığı ve tahmini değeri 1,4 milyar dolar olarak hesaplanan bu saray, tam 200 bin metrekarelik devasa bir alana yayılmış durumda.

257 BANYO VE 18 ASANSÖR

Guinness Dünya Rekorları tarafından da tescillenen yapıda 257 banyo bulunurken, katlar arasındaki ulaşım için tam 18 adet asansör sürekli çalışıyor. Sarayda lüks harcamalar bununla da sınırlı kalmıyor. Yapının içinde 5 büyük yüzme havuzu yer alıyor.

ATLAR İÇİN ÖZEL KLİMALI AHIRLAR YAPILDI

Sarayın bütçesinden ve kaynaklarından yapılan harcamalar, saraydaki diğer canlılar için de sınırsızca kullanılıyor. Sultanın hobileri için inşa edilen özel bölümlerde, 200'den fazla polo atı barınıyor. Bu atların kalması için saray kompleksinin içerisine özel iklimlendirmeli ve klimalı ahırlar kurulmuş durumda.

Aynı anda 5 bin misafiri ağırlayacak kapasitede devasa bir ziyafet salonuna sahip olan bu yapı, Brunei hükümetinin resmi işlerini yürüttüğü ana merkez konumunu koruyor.