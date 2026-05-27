Yılda 9 milyon kişinin gezdiği dünyanın en büyük müzesini soydular: Filmi yapılacak

Dünyanın en çok ziyaret edilen sanat merkezi olan Louvre Müzesi’nde 2025 yılında yaşanan ve güvenlik krizine neden olan dev soygun, sinema ve dijital platformlara konu oluyor.

Yaklaşık 102 milyon dolar değerindeki kraliyet mücevherlerinin ortadan kayboluşunu ve sonrasında yaşanan skandalları anlatan araştırma kitabının film hakları satın alındı. Soruşturmacıları çıkmaza sürükleyen bu gizemli olay, ünlü yönetmen Romain Gavras’ın vizyonuyla izleyiciyle buluşacak.

YILDA 9 MİLYON KİŞİNİN GEZDİĞİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESİNİ SOYDULAR

19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen soygun, yılda ortalama 9 milyon kişinin gezdiği Louvre Müzesi’nde büyük bir deprem etkisi yaratmış ve müze direktörü Laurence des Cars’ın görevinden alınmasına yol açmıştı.

Yedi ay süren titiz soruşturma ve başlıca şüphelilerin yakalanmasına rağmen, çalınan eserlere ulaşılamadı. Kayıp parçalar arasında en dikkat çekeni, Napolyon’un ikinci eşi Marie-Louise’e hediye ettiği dünyaca ünlü zümrüt ve elmas kolye oldu.

Toplamda sekiz paha biçilemez parçanın hala bulunamamış olması, olayı dünya sanat tarihinin en büyük faili meçhul hırsızlıklarından biri haline getirdi.

FİLMİ YAPILACAK

Bu büyük yankı uyandıran olay, üç deneyimli gazetecinin (Le Parisien, Le Monde ve Paris Match) kaleme aldığı “Main basse sur le Louvre” adlı araştırma kitabıyla yeniden gündeme geldi. Yayınevi Flammarion, kitabın film haklarının yapım şirketi Iconoclast tarafından, belgesel dizisi haklarının ise İngiliz bir yapımcı tarafından satın alındığını duyurdu.

Film projesinin geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken, oyuncu kadrosu henüz netleşmedi.

Kitabın yazarları, mücevherlerin kayboluşunu “soruşturmacıları büyük bir kafa karışıklığına sürükleyen yoğun bir gizem” olarak tanımlıyor. Sanat eseri hırsızlığının suç örgütleri için artık sıradan bir ticarete dönüştüğünü savunan yazarlar, “Yeraltı dünyası kendine yeni ve devasa bir para kaynağı buldu” değerlendirmesinde bulunarak, bu tür soygunların profesyonelleşen yapısına dikkat çekiyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ: LOUVRE MÜZESİ

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan ve yaklaşık 71.000 metrekarelik sergi alanıyla dünyanın en büyük sanat müzesi olma unvanını taşıyan Louvre Müzesi, mimari yapısı ve paha biçilemez koleksiyonuyla küresel sanat dünyasına öncülük etmeye devam ediyor.

KALEDEN MODERN MÜZE KOMPLEKSİNE

Temelleri 1190 yılında Kral Philippe Auguste tarafından bir savunma kalesi olarak atılan yapı, zaman içerisinde kraliyet sarayına dönüştürülmüş ve Fransız Devrimi'nin ardından 1793 yılında kapılarını halka açmıştır. Müzenin mimari çehresi, 1989 yılında Mimar I. M. Pei tarafından tasarlanan 21 metre yüksekliğindeki ikonik Cam Piramit ile modern bir kimlik kazanmıştır. Yapısal olarak Denon, Sully ve Richelieu adlı üç ana kanattan oluşan müze, klasik saray mimarisiyle modern tasarımı bir araya getirmektedir.

350 BİNDEN FAZLA ESER, 8 FARKLI BÖLÜM

Dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesi konumundaki Louvre, 350.000'den fazla tarihi ve sanatsal esere ev sahipliği yapıyor. Bu devasa koleksiyonun yaklaşık 35.000 adedi; Yakın Doğu, Mısır, Yunan, Roma, Etrüsk, İslam sanatı, heykel, dekoratif sanatlar, resim ve baskı gibi 8 ayrı bölümde sergileniyor. Müzenin en çok dikkat çeken başyapıtları arasında Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa tablosu, antik dünyanın sembolleri Milo Venüs'ü ve Semadirek Kanatlı Zaferi ile Fransız Devrimi’ni simgeleyen Halka Yol Gösteren Özgürlük tablosu yer alıyor.

ZİYARETÇİ SAYISI PANDEMİ SONRASI DAHA DA ARTTI

Resmi verilere göre Louvre Müzesi, yıllık ortalama 9 milyon civarında ziyaretçi ağırlıyor. 2018 yılında 10,2 milyon kişiyle tüm zamanların rekorunu kıran müze, pandemi sonrası toparlanma sürecinde 2023 yılında 8,9 milyon, 2024-2025 döneminde ise yıllık ortalama 8,7 ile 9 milyon arası ziyaretçi sayısına ulaştı.

Müze yönetimi, ziyaretçi deneyimini iyileştirmek ve tarihi yapıyı korumak amacıyla günlük girişleri yaklaşık 30.000 kişi ile sınırlandırdı. Yoğunluk nedeniyle kontenjan sorunu yaşanmaması için ziyaretçilere biletlerini müzenin resmi online kanalları üzerinden almaları tavsiye ediliyor.