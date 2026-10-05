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Halk TV Dünya Askeri uçak kazası sonrası Dışişleri’nden taziye mesajı

Askeri uçak kazası sonrası Dışişleri’nden taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Ondo eyaletinde meydana gelen askeri uçak kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı diledi.

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Askeri uçak kazası sonrası Dışişleri’nden taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Ondo eyaletinde meydana gelen askeri uçak kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı diledi.

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“DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ”

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nijerya’nın Ondo eyaletinde bugün meydana gelen askeri uçak kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait “ATR-42” tipi askeri uçak, rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düştü.

Uçakta 25 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu bildirildi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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