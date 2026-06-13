Askeri uçak iniş sırasında yere çakıldı: 5 personel yaşamını yitirdi

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen askeri uçak kazası ülkede büyük üzüntü yarattı. Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait AN-32 tipi nakliye uçağı, Jorhat bölgesindeki hava üssüne iniş yaptığı sırada düştü.

Yerel medya kuruluşu NDTV’nin aktardığı bilgilere göre uçak, üsse yaklaşırken kontrolden çıkarak yere çakıldı. Çarpmanın etkisiyle uçak kısa sürede alev aldı ve bölgeden yoğun duman yükseldi.

RESMİ MAKAMLAR DOĞRULADI

Kaza yerine sevk edilen acil durum ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. İlk incelemelerde uçakta bulunan 5 askerin tamamının hayatını kaybettiği belirlendi.

Hindistan Hava Kuvvetleri de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklamada, kazada 5 askerin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Açıklamada, hayatını kaybeden personelin ailelerine başsağlığı dilekleri iletilirken, “Bu zor zamanda ailelerin yanındayız” mesajı paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçağın neden düştüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Uzman ekiplerin enkaz bölgesinde incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

AN-32 tipi uçaklar, Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından uzun yıllardır personel ve malzeme taşımacılığında kullanılıyor. Ancak model, geçmişte de çeşitli kazalarla gündeme gelmişti. (AA)