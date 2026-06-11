Askeri helikopter kalkıştan saniyeler sonra yere çakıldı: 22 ölü

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Pakistan’ın Keşmir bölgesinde sabah saatlerinde yaşanan askeri helikopter kazası, bölgeyi harekete geçirdi. Muzafferabad kenti yakınlarında görev uçuşuna hazırlanan Mi-17 tipi askeri helikopter, kalkış anında beklenmedik bir teknik arıza yaşadı.

Uçuşun henüz başlangıç aşamasında meydana gelen arıza nedeniyle kontrolünü kaybeden hava aracının kısa süre içinde yere çakıldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan 22 kişilik tüm personelin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, kazanın ardından yaptığı açıklamada arama-kurtarma ekiplerinin hızla bölgeye yönlendirildiğini ve enkaz alanında güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Yetkililer ayrıca olayın nedenine ilişkin detaylı bir teknik inceleme başlatıldığını, kazanın kesin sebebinin oluşturulan özel soruşturma kurulu tarafından araştırılacağını belirtti.

Bölgedeki askeri hareketlilik artırılırken, kazanın ardından hava trafiği ve operasyonların geçici olarak gözden geçirildiği ifade edildi.