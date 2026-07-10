AP'nin Kıbrıs Harekatı kararına KKTC ve Türkiye'den Tepki

Avrupa Parlamentosu, Barış Harekatı'nın Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkilerine ilişkin raporu oy çokluğuyla kabul etti. Kararın ardından KKTC Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'na sert açıklamalarla tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Yunan milletvekili Eleonora Meleti'nin raportörlüğünü üstlendiği, "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlıklı raporu 575 kabul, 33 ret ve 43 çekimser oyla kabul etti. Karar, Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin değerlendirmeleri nedeniyle Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tepkiyle karşılandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, raporun Türk askerinin 1974'teki müdahalesini çarpıttığını, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye'yi hedef aldığını belirterek kararı sert ifadelerle kınadı.

Açıklamada, 15 Temmuz 1974'te adada gerçekleştirilen darbenin ardından Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri kapsamında 20 Temmuz'da müdahalede bulunduğu ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği harekatın Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağladığı ve toplu katliamların önüne geçtiği savunuldu.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs Türklerine yönelik geçmişte yaşanan saldırıları ve insan hakları ihlallerini göz ardı ettiği vurgulanarak kabul edilen kararın "Rum propagandasına hizmet ettiği" görüşü dile getirildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'ndeki kadın milletvekillerinin karar öncesinde Avrupa Parlamentosu'ndaki ilgili komiteye mektuplar göndererek itirazlarını ilettiği hatırlatılan açıklamada, buna rağmen kararın kabul edilmesinin Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirdiğinin göstergesi olduğu belirtildi.

"YOK HÜKMÜNDE BİR KARAR"

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve adadaki mevcut durumu yok saydığı belirtilen kararın KKTC açısından hiçbir hukuki ve siyasi geçerliliğinin bulunmadığı vurgulanırken, Avrupa Parlamentosu'na tek taraflı yaklaşımlardan vazgeçmesi ve Kıbrıs meselesini siyasi propaganda aracı olarak kullanmaması çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu metni tanımadıklarını belirterek, "Bu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.