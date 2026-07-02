Erhürman'dan Kıbrıs sorununa ilişkin açıklama: Halkımızın çözüm iradesi açık

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü için atılan uluslararası adımları değerlendirmeye aldıklarını belirtirken provokasyonlara karşı dikkatli olduklarını vurguladı.

ERHÜRMAN'DAN KIBRIS SORUNU DEĞERLENDİRMESİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bugün Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki seçimlerin ve dönem başkanlığının ardından, temmuz ayı itibarıyla süreçte hareketlenme olacağını aylar öncesinden halkla paylaştıklarını belirten Erhürman, "Dün temmuz ayının ilk günüydü" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZIN ÇÖZÜM İRADESİ AÇIK"

Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin açık olduğunu vurgulayan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çabalarını desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Kıbrıs sorununa ilişkin ilkelerinin ve metodolojilerinin defalarca tüm taraflarla ve halkla paylaşıldığını belirten Erhürman, "Bunlar net ve herkesin malumu" dedi.

"ULUSLARARASI GİRİŞİMLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmeleri etkileme potansiyeli olan tüm uluslararası girişimleri çok yakından takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini ifade eden Erhürman, hangi taraftan gelirse gelsin provokasyonlara ve oyunlara alet olmayacaklarını söyledi.

Erhürman, "Sabrımız, soğukkanlılığımız, ciddiyetimiz ve kararlılığımız sanırım artık herkesçe biliniyor" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

"ORTADA PLAN DEĞİL, BAZI FİKİRLER VAR"

Erhürman, ortada bir plan olmadığını, yalnızca bazı fikirlerin söz konusu olduğunu daha önce söylediklerini hatırlattı. Buna rağmen Siyasi Partiler Konseyi’ni, sendikaları, Gençlik Koordinasyon Masası’nı, iş insanı örgütlerini ve dileyen herkesi bu fikirlerden haberdar ettiklerini belirten Erhürman, halkı anlamlı her gelişme konusunda zamanlı biçimde bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

"NE UMUTSUZLUĞUN NE UMUDUN TACİRLİĞİNE SOYUNDUK"

Erhürman, herhangi bir süreç ya da sonuçtan siyasi rant devşirme çabaları veya ihtiyaçları olmadığını vurguladı.

"Hep söylüyoruz: Ne umutsuzluğun ne de umudun tacirliğine soyunduk, soyunuruz" ifadelerini kullanan Erhürman, tek dertlerinin halkın, özellikle de çocukların hakları, geleceği, eşitliği, güvenliği, dünyayla buluşması ve Kıbrıslı Türklerin “özne” olma pozisyonunun korunması olduğunu belirtti.

Erhürman açıklamasını, "Son derece sakiniz, hiç aralıksız çalışıyoruz ve kararlıyız. Telaşa mahal yok" sözleriyle tamamladı.