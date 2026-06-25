Son dakika | MSB'den BM'nin Kıbrıs planı iddialarına: Kabul edilemez

Rum basınında yer alan iddialara göre Kıbrıs'ta BM'nin yeni planı şu şekilde:



52 yıldır yerleşime kapalı olan Maraş ve Güzelyurt'un Rumlara bırakılması karşılığında KKTC AB'ye katılacak, ambargolar kalkacak, 3-D yani: Doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temas kurulacak. Doğu Akdeniz bölgesindeki doğalgaz da ortak kullanılacak.

BM'NİN KIBRIS PLANI İDDİALARINA SERT TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ!

MSB'nin haftalık değerlendirmesinde bu konuya sert tepki gösterildi. Rum basınında yer alan iddialara yanıt veren MSB, adadaki kalıcı çözümün ancak adadaki Türk halkının egemen eşitliği ve eşit statüsüne dayanan iki devletli çözüm ile mümkün olacağını kaydetti. Açıklamada adadaki dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişimin Türkiye açısından kabul edilemeyeceğin altı çizildi.

MSB'nin konu hakkındaki tepkisi şu şekilde:

Son günlerde Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılacağı yönünde iddialar yer almaktadır.

Ada’da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır.

Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada’daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs’ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir.

BM'NİN SIZAN KIBRIS PLANI NE?

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Şahsiyeti Maria Ángela Holguín tarafından hazırlanan ve Temmuz 2026'da New York'taki 5+1 zirvesinde masaya gelmesi beklenen yeni Kıbrıs planında basına sızan taslağa göre, KKTC'ye yönelik ambargoların kaldırılması, doğrudan uçuş, ticaret ve temas (3-D) haklarının tanınması ile Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının ortak paylaşımı karşılığında; Maraş ve Güzelyurt bölgelerinin Rum tarafına bırakılması ve ortak bir federal meclis kurulması öngörülüyor.