Amazon'a şok: 21 eyalet 20 milyar dolarlık dava açtı

ABD'nin 21 eyaleti ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC), teknoloji devi Amazon'a karşı ortak bir dava açtı. Davacılar, şirketin 2018 yılından bu yana reklamverenleri sistematik bir şekilde dolandırdığını iddia ediyor.

AMAZON'A 21 EYALETTEN ORTAK DAVA

Dava dilekçesine göre Amazon, kendi iç teklif verme sistemini manipüle ederek reklamverenlere yönelik sahte teklifler sundu. Bu uygulama sonucunda 1,2 milyondan fazla işletme, reklam harcamalarında gereğinden fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. Toplam dolandırıcılık miktarının 20 milyar doları aştığı belirtiliyor.

İÇ TEKLİF SİSTEMİ MANİPÜLE EDİLDİ

FTC ve eyalet başsavcıları, Amazon'un reklam açık artırmalarında hileli yöntemler kullandığını savunuyor. Şirketin, reklamverenlerin bütçelerini maksimuma çıkarmak için sistemi kendi lehine çalıştırdığı öne sürülüyor. Davacılar, bu uygulamanın Amazon'un reklam gelirlerini artırmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığını iddia ediyor.

TÜKETİCİ FİYATLARINA ETKİ

Davayı açan taraflar, bu dolandırıcılık faaliyetinin tüketicilere de yansıdığını belirtiyor. Şişirilen reklam maliyetlerinin işletmeler tarafından ürün fiyatlarına yansıtıldığı ve bunun da tüketicilerin daha yüksek fiyatlar ödemesine neden olduğu ifade ediliyor. Yetkililer, Amazon'un bu uygulamalarının piyasa rekabetini bozduğunu ve tüketici refahına zarar verdiğini savunuyor.