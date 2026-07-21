İran: Amazon'un veri merkezi füzelerle vuruldu

ABD ile İran arasındaki askeri çatışmalar küresel teknoloji ve veri altyapılarını doğrudan hedef alacak boyuta ulaştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin yapımı süren nükleer santrale düzenlediği saldırıya misilleme gerekçesiyle Bahreyn'deki Amazon veri merkezini seyir füzeleriyle vurduğunu ve küresel teknoloji devinin tesisine ağır hasar verdiğini duyurdu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD hedeflerine yönelik gerçekleştirilen son askeri harekata ilişkin yazılı bir bilgilendirme yayımlandı. Yayımlanan bilgilendirmede, ABD ordusunun İran'da inşası devam eden Darhovin Nükleer Santrali'ne gerçekleştirdiği hava saldırısına yanıt olarak "Nasr 2 operasyonunun" 24. dalgasının devreye sokulduğu bildirildi.

Söz konusu operasyonel süreç dahilinde, Bahreyn sınırları içerisinde faaliyet gösteren ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon'a ait veri merkezinin birden fazla seyir füzesiyle doğrudan hedef alındığı ve tesis bünyesinde Ciddi boyutta tahribat meydana geldiği aktarıldı.

DETAYLI RAPORLAR KAMUOYUNA AÇIKLANACAK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gerçekleştirilen füze saldırısına ve tesisteki yıkımın boyutuna dair kapsamlı detay içeren raporların ilerleyen saatlerde kamuoyunun bilgisine sunulacağını belirtti.

Açıklamanın devamında Devrim Muhafızları, Ürdün bölgesinde ABD askeri personelinin konuşlu bulunduğu bir askeri yerleşkenin de hedef alındığını ve düzenlenen bu saldırı sonucunda çok sayıda ABD askerinin yaşamını yitirdiğini iddia etti.