Almanya’yı sarsan casusluk skandalı! Eski istihbarat şefi tutuklandı

Almanya’nın istihbarat dünyasını sarsan olayda eski BND Başkanı August Hanning tutuklandı. 1998-2005 yılları arasında Almanya’nın dış istihbarat teşkilatı Federal İstihbarat Servisi’nin (BND) başkanlığını yapan 80 yaşındaki Hanning hakkında casusluk, devlet sırlarını araştırma, vatana ihanet girişimi ve yabancı bir istihbarat servisi adına faaliyet yürütme şüpheleri bulunuyor.

PARA KARŞILIĞI BİNLERCE BİLGİ AKTARDI

Alman Federal Kriminal Dairesi (BKA) ekipleri, Hanning’i salı sabahı Münster yakınlarındaki Nordwalde’de bulunan evinde gözaltına aldı. Operasyonun diğer adresi ise Bavyera oldu. Hanning’in eski büro müdürü Manfred D. de aynı saatlerde gözaltına alındı.

Alman makamlarının yürüttüğü soruşturmanın merkezinde, Hanning’in BND’deki görevinden ayrıldıktan yıllar sonra bile teşkilat içindeki son derece gizli bilgilere erişim sağlaması bulunuyor. NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung’un ortak araştırmasına göre Manfred D., Hanning’e en az 2022 yılına kadar para karşılığında gizli BND bilgileri aktardı.

BİNLERCE GİZLİ BELGE HANNING'İN ELİNE NASIL GEÇTİ?

Soruşturmayı sarsan iddialardan biri, Hanning’e yaklaşık 2 bin gizli BND belgesinin ulaştırılmış olması. Belgeler arasında Almanya’nın ve müttefik ülkelerin güvenlik değerlendirmeleri, yabancı istihbarat servislerinden gelen bilgiler, İran’ın nükleer programına ilişkin materyaller ve Rus ordusuyla ilgili istihbarat değerlendirmelerinin bulunduğu bildirildi.

Hanning’in BND başkanlığı 2005 yılında sona ermişti. Buna rağmen eski yöneticisinin teşkilat içerisindeki bağlantıları üzerinden yıllarca güncel ve gizli bilgilere ulaşabildiği iddiası, soruşturmanın en dikkat çekici boyutlarından biri oldu.

CASUSLUK ŞÜPHESİNİN MERKEZİNDEKİ YABANCI SERVİS

Alman savcıların üzerinde durduğu en kritik iddia ise Hanning’in elde ettiği istihbaratı yalnızca kendi danışmanlık faaliyetlerinde kullanıp kullanmadığı değil.

Soruşturmacılar, Hanning’in bu gizli bilgilerden yararlanarak en az bir kez yabancı bir istihbarat servisi için güvenlik analizi hazırlamış olabileceğinden şüpheleniyor. Ayrıca başka bir olayda, BND’den elde edilen bilgilerin yabancı bir ajanla iletişim sırasında kullanıldığı öne sürülüyor.

Ancak şu aşamada Hanning’in hangi ülkenin istihbarat servisiyle bağlantılı olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Alman basınındaki araştırmalarda, söz konusu yabancı servisin Rusya olmadığı belirtildi.

SORUŞTURMANIN İZLERİ 2025'E UZANIYOR

Hanning’in istihbarat dosyasının ortaya çıkması ise başka bir soruşturma sırasında gerçekleşti.

Eylül 2025’te Hamburg Eyalet Kriminal Dairesi ekipleri, Hanning’in evinde ve ofislerinde arama yaptı. Aramanın nedeni, Christina Block davası kapsamında başarısız bir çocuk kaçırma girişimine ilişkin yürütülen soruşturmaydı. Hanning’in bağlantılı olduğu özel güvenlik şirketinin bu olayla ilişkisi araştırılıyordu. Hanning ise çocuk kaçırma iddialarındaki herhangi bir rolünü reddetti.

Ancak arama sırasında ele geçirilen dijital materyaller, soruşturmanın bambaşka ve çok daha büyük bir dosyaya dönüşmesine yol açtı.

İncelemelerde Hanning’in, görevinden ayrılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen BND’ye ait olması gereken son derece gizli belgelere eriştiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Bunun üzerine Alman güvenlik birimleri eski BND başkanının bağlantılarını ve bu bilgileri nasıl elde ettiğini mercek altına aldı.

ESKİ BÜRO MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Operasyonun ikinci önemli ismi Manfred D. oldu.

Hanning’in eski büro müdürü olduğu belirtilen D.’nin, BND’deki görevinden ayrılmadan önce de uzun süre boyunca eski patronuyla temasını sürdürdüğü ve teşkilat içerisinden gizli bilgileri ona aktardığı iddia edildi.

D.’nin, Hanning’e aktardığı bilgilerin karşılığında para aldığı ve bu aktarımın Hanning’in BND başkanlığı döneminden çok sonrasına kadar devam ettiği öne sürüldü. Hakkında ise Hanning’e yönelik suçlamalara yardım ettiği gerekçesiyle soruşturma yürütülüyor.

SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK KRİZ

Hanning hakkındaki suçlamaların doğrulanması halinde dosyanın Almanya’nın son yıllardaki en dikkat çekici casusluk soruşturmalarından birine dönüşebileceği değerlendirildi.

Çünkü soruşturmanın merkezindeki isim sıradan bir eski bürokrat değil. Hanning, yıllarca Almanya’nın dış istihbarat teşkilatının başında bulundu ve devletin en hassas güvenlik bilgilerinin önemli bölümüne erişim sağladı.

Şimdi Alman makamları, eski BND başkanının görevden ayrıldıktan sonra neden binlerce gizli belgeye eriştiğini, bu bilgileri kimlerle paylaştığını ve yabancı bir istihbarat servisiyle nasıl bir bağlantı kurduğunu araştırıyor.

Federal Savcılık soruşturmayla ilgili kapsamlı açıklamasını hazırlarken, Hanning’in hangi ülke adına hareket ettiği ve elde ettiği bilgilerin ne amaçla kullanıldığı ise henüz netlik kazanmış değil.