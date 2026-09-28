Canlı yayındaki tartışma mahkemeye taşındı! Elif Eralp'ten İçişleri Bakanı'na suç duyurusu

Almanya'nın başkenti Berlin'de seçimlerin ardından siyasi tansiyonu yükselten antisemitizm tartışması bu kez mahkemeye taşındı. Sol Parti'nin (Die Linke) Berlin teşkilatı ile eyalet başbakanı adayı Elif Eralp, Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başvurunun merkezinde, Dobrindt'in 24 Eylül'de ZDF'de yayımlanan "Maybrit Illner" programındaki kısa bir diyalog yer aldı. Eralp'in avukatı Jasper Prigge, Dobrindt'in programda sarf ettiği sözlerle Eralp'i antisemit olarak gösteren bir ifadeyi benimsediğini savundu. Prigge, bunun Alman Ceza Kanunu kapsamında iftira niteliğinde bir suç ve hakaret oluşturduğunu belirtti.

STÜDYODAKİ BİRKAÇ SANİYE KRİZİ BÜYÜTTÜ

Tartışma, Dobrindt ile Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Heidi Reichinnek arasındaki hararetli polemik sırasında yaşandı.

Programın sunucusu Maybrit Illner, Eralp'ten söz ettiği sırada bir dil sürçmesi yaşadı. Illner önce "Elif Eralp, kendisinin antisemit olduğunu söylüyor" anlamına gelen bir ifade kullandı. Sunucu hemen ardından sözlerini düzelterek "O antisemit değil" dedi.

Ancak Dobrindt bu düzeltmenin ardından "Hayır, öyle" diyerek karşılık verdi.

Bu sözler stüdyodaki tartışmayı daha da sertleştirdi. Reichinnek, İçişleri Bakanı'nın çıkışına tepki göstererek Eralp'in antisemit olarak nitelendirilmesini "gerçekten son derece iğrenç" sözleriyle eleştirdi.

"YANLIŞ İFADEYİ KENDİ GÖRÜŞÜYMÜŞ GİBİ BENİMSEDİ"

Eralp'in avukatı Prigge ise suç duyurusunun gerekçesini, Dobrindt'in program sunucusunun düzelttiği ifadeyi benimsemesine dayandırdı.

Prigge'ye göre Dobrindt, Eralp'in antisemit olduğunu ileri sürerek yanlış bir olgusal iddiayı kamuoyuna aktardı. Avukat, bu nedenle söz konusu ifadenin "iftira" ve "hakaret" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Eralp'in antisemit olarak tanımlanmasının aynı zamanda siyasi itibarını ciddi biçimde zedeleyebilecek nitelikte olduğunu belirtti.

Suç duyurusunda ayrıca bu tür bir suçlamanın Eralp'in kamusal faaliyetlerini zorlaştırabileceği, siyasi kimliğine zarar verebileceği ve Berlin'de kurulması planlanan hükümet açısından sonuç doğurabileceği ileri sürüldü. Eralp'in avukatına göre bir federal bakanın televizyonda yaptığı bu nitelikteki açıklama, müvekkilinin siyasi bütünlüğünü ve hükümet kurma sürecindeki konumunu etkileyebilecek sonuçlar yaratabilir.

BERLİN'DEKİ SEÇİM ZAFERİNİN ARDINDAN GELDİ

Tartışmanın zamanlaması da dikkat çekti. 20 Eylül'de Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde Sol Parti yüzde 25,7 oyla en yüksek oyu aldı. Eralp'in de Berlin'in yeni yönetiminde başbakanlık görevini üstlenmek için koalisyon görüşmelerinde öne çıkan isimlerden biri olduğu bildirildi. Sol Parti'nin Sosyal Demokratlar (SPD) ve Yeşiller ile koalisyon kurma ihtimali üzerinden görüşmeler yürütmesi bekleniyor.

BAKAN DAHA ÖNCE DE BERLİN SOLU'NU HEDEF ALMIŞTI

Eralp-Dobrindt gerilimi yalnızca televizyon programındaki sözlerle sınırlı değil. Dobrindt, geçen hafta yaptığı bir açıklamada Berlin Sol Partisi'nin çevresinde antisemitleri ve aşırılık yanlılarını barındırdığı yönündeki eleştirisini dile getirmişti.

Alman basınında, Berlin Sol Partisi'ne yönelik antisemitizm tartışmasının seçimlerden önce de sürdüğü ve bazı parti mensuplarının Filistin ve İsrail konusunda tartışmalı açıklamalarının gündeme geldiği aktarıldı. Eralp ise antisemitizm ve şiddet çağrılarına karşı olduğunu ifade etmiş ve İsrail'in var olma hakkını savunduğunu belirtmişti.

Eralp ve Berlin Sol Partisi'nin suç duyurusunun ardından gözler şimdi Alman makamlarının başvuruyla ilgili nasıl bir işlem yapacağına çevrildi. Dobrindt'in ise suç duyurusuyla ilgili şu ana kadar kamuoyuna yansıyan kapsamlı bir açıklaması bulunmuyor. (AA)