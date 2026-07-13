Almanya'ya vizesiz seyahat edecek ülkeler belli oldu! Kimler serbest girecek, Türkiye listede mi?

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılında Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışında kalan ülkelerin vatandaşlarına uygulanacak vizesiz giriş düzenlemesini güncelledi. Yeni listeye göre 62 ülkenin vatandaşları, 180 günlük dönem içinde turizm, iş görüşmesi veya aile ziyareti amacıyla 90 güne kadar Almanya'ya vize almadan giriş yapabilecek.

Güncellenen listede ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin yanı sıra Kolombiya, Kiribati, Doğu Timor, Tuvalu, Nikaragua ve Venezuela gibi farklı bölgelerden ülkelerin de yer alması dikkat çekti. Söz konusu muafiyet yalnızca kısa süreli ziyaretleri kapsıyor; çalışma, uzun süreli eğitim veya kalıcı oturum gibi durumlarda ise ilgili vize ve oturum kuralları uygulanmaya devam edecek.

İŞTE O ÜLKELER

Almanya'nın açıkladığı listeye göre vizesiz girişten yararlanabilecek ülkeler şunlar oldu:

Arnavutluk, Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Barbados, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominika, El Salvador, Gürcistan, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, İsrail, Japonya, Kiribati, Kosova, Makao, Malezya, Marshall Adaları, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Moldova, Monako, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Nikaragua, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sırbistan, Seyşeller, Singapur, Solomon Adaları, Güney Kore, Tayvan, Doğu Timor, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Vanuatu, Vatikan ve Venezuela.

TÜRKİYE BU YIL DA LİSTEDE YOK

Almanya'nın yayımladığı yeni muafiyet listesinde Türkiye bir kez daha yer almadı. Yaklaşık 55 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip iki ülke arasındaki yoğun ekonomik ilişkilere rağmen Türk vatandaşları Schengen vizesi almaya devam edecek. Son yıllarda artan ret oranları ve uzun randevu bekleme süreleri nedeniyle eleştirilen süreçte herhangi bir değişikliğe gidilmezken, vize almayı başaran bazı Türk vatandaşlarının Alman sınır kapılarında daha sıkı kontrollerle karşılaştığı yönündeki uygulamalar da sürüyor.