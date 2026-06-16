Türklerin vize çilesine AB reçetesi: Kritik şartlar tek tek sıralandı

Avrupa Birliği’nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu’nda ele alınacak yeni Türkiye raporu, Türk vatandaşlarının Schengen vizesine erişiminde yaşanan sıkıntıları yeniden siyasi gündemin merkezine taşıdı.

AP raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan taslak metin, Türkiye ile AB arasındaki vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlanabilmesi için bazı temel alanlarda ilerleme sağlanması gerektiğini vurguladı. Belgeye göre, uzun süredir askıda olan süreçte kritik görülen başlıklarda ilerleme kaydedilmeden vize kolaylığının mümkün olmadığı ifade edildi.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI EN ÖNEMLİ ŞART

Taslakta öne çıkan değerlendirmeler arasında, yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrarın güçlendirilmesi ve kamu kurumlarının tarafsız işleyişi gibi başlıklar yer aldı. Ayrıca gümrük birliği çerçevesinde uyumun geliştirilmesi de önemli koşullar arasında gösterildi.

Metinde, Türk vatandaşlarının Schengen başvurularında karşılaştığı zorlukların artmasından duyulan üzüntü dile getirilirken, artan talep ve sistem üzerindeki yük nedeniyle AB ülkelerinin konsolosluk kapasitesini artırması gerektiği de vurgulandı. Bununla birlikte, bazı hizmet pasaportlarının kötüye kullanımına ilişkin endişeler de raporda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

İMAMOĞLU DAVASI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Siyasi değerlendirmelerin en dikkat çeken kısmında ise Türkiye’de yargı süreçlerine ilişkin eleştiriler öne çıktı. Özellikle muhalefet figürlerine yönelik davalar üzerinden yargı bağımsızlığı tartışmalarının derinleştiği ifade edilirken bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreci de raporda örnek olarak gösterildi.

5 YIL ARADAN SONRA LAİKLİK VURGUSU

Taslak belgede ayrıca, beş yıl aradan sonra ilk kez yeniden gündeme gelen laiklik vurgusu dikkat çekti. Metinde, devletin anayasal laik yapısı ile bazı uygulamalar arasında uyumsuzluk olduğu yönünde değerlendirmelere yer verilirken; eğitim, kültür ve medya alanlarında dini referansların etkisinin arttığına dair eleştiriler de raporda yer buldu.

Avrupa Parlamentosu’nun, tüm bu başlıklarda ilerleme sağlanması halinde vize serbestisi sürecinin yeniden canlanabileceği mesajını verdiği, aksi halde mevcut sıkıntıların devam edeceği yönünde bir çerçeve çizdiği belirtildi.