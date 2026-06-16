Türk pasaportları Avrupa'nın masasında! Askıya alma kararı gündemde

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye Raporu taslağında, Türk vatandaşlarının Schengen vizesine erişimde yaşadığı sorunlar ve hizmet pasaportlarının kullanımı geniş yer buldu. Raporda, Türkiye’ye vize muafiyeti için kalan kriterleri tamamlama çağrısı yapılırken, kamuoyunda “gri pasaport” olarak bilinen hizmet pasaportlarının kötüye kullanıldığı iddiası da gündeme geldi.

Avrupa Birliği’nin (AB) yasama organı olan Avrupa Parlamentosu, Türkiye Raporu taslağını görüşmeye hazırlanıyor. BBC’nin aktardığına göre taslakta, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vizesine erişimde yaşadığı sorunlara özel bir bölüm ayrıldı.

Raporda, Türkiye’ye vize muafiyeti sağlanabilmesi için gerekli son altı kriterin yerine getirilmesi istendi. Belgede, "AP, Türk hükümetini vize serbestleştirme diyaloğunun yeniden başlatılmasını engelleyen kalan engelleri gidermeye çağırırken aynı şekilde AB Konseyi'ni de bu adımlar atıldıktan sonra kendi payına düşeni yapmaya çağırır" denildi.

Taslakta ayrıca, Türk vatandaşlarının AB ülkelerine vize başvurularında yaşadığı sıkıntılardan duyulan rahatsızlık da dile getirildi. Belgede, "talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılması endişesi nedeniyle Türk vatandaşlarının AB üye ülkelerine vize başvurularında sorunlarla karşı karşıya kalmasından duyulan üzüntü" aktarıldı.

GRİ PASAPORTLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

AP taslağında bu yıl hizmet pasaportlarına yapılan vurgu da dikkat çekti. Kamuoyunda “gri pasaport” olarak bilinen hizmet pasaportları, yalnızca kamu kurumlarının görevlendirmesiyle düzenlenebiliyor. Bu pasaportların turistik amaçlarla kullanılması yasak. Ancak Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat imkânı sağlaması nedeniyle son yıllarda daha fazla ilgi gördüğü belirtiliyor.

Raporda, Türkiye’nin tüm vatandaşların yararlanabileceği genel bir vize serbestisi çerçevesi için gerekli adımları atmadığı savunuldu. Buna karşılık hizmet pasaportlarının amacı dışında kullanıldığı iddia edildi. Belgede, "AP, Türk hükümetinin, tüm nüfusa fayda sağlayabilecek bir çerçeve oluşturmak için gerekli adımları atmazken sayıları bilinmeyen hizmet pasaportlarını suiistimal etmesinden üzüntü duymaktadır." ifadelerine yer verildi.

ASKIYA ALABİLİRLER

AB üyesi ülkeler, Türkiye tarafından verilen hizmet pasaportu sahiplerine Schengen Bölgesi’nde vizesiz seyahat hakkı tanıyor. İngiltere ve ABD gibi bazı ülkeler ise gri pasaport sahiplerinden vize istiyor.

AP raporunda yer alan değerlendirmeler, gri pasaportlara tanınan vizesiz seyahat hakkının ilerleyen dönemde tartışmaya açılabileceğine işaret etti. Raporda belirtilen usulsüzlüklerin sürmesi halinde Avrupa Birliği’nin, hizmet pasaportu sahiplerine Schengen Bölgesi’nde tanınan serbest dolaşım hakkını askıya alma ya da tamamen kaldırma yetkisi bulunduğu kaydedildi. (Birgün-T24-BBC)